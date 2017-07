La nueva RTVV tampoco podrá arrancar sus emisiones regulares para este 9 d'Octubre

La directora general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Empar Marco, declaró que la nueva RTVV tardará un poco más de lo esperado en abrir debido a la falta de personal. Según declaró la directora general tras la firma de un convenio entre las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana y la Corporació de Mitjans de Comunicació, la falta de gente que gestione la apertura de la nueva RTVV ha hecho que se retrase su puesta en funcionamiento. «La situación es que no tenemos gente y hasta que no la haya, no podemos arriesgarnos a dar datos; queremos dar un servicio lo antes posible, pero con los mejores resultados, por eso lo que tenemos claro es que para el 9 de octubre no podremos comenzar», explicó la directora Empar Marco.

Añadió que ve muy complicado que comiencen a funcionar todos los medios de comunicación públicos valencianos a la vez, ya que la parte administrativa evoluciona más lentamente de lo que querrían. «Para la corporación recibimos muchas más solicitudes de las 62 plazas que hay, así que para las demás esperamos una avalancha de peticiones, por eso tenemos que tener paciencia ya que gestionar todo eso es muy complicado», aseguró la directora general. Atribuyó también este retraso a la obsolescencia tecnológica a la que tienen que hacer frente en las instalaciones, «queremos una televisión y medios del futuro, no queremos apostar por algo que tenga que ver con el pasado», afirmó Empar Marco.

Por otra parte, el Consejo Rector refrendó ayer el equipo directivo propuesto por la directora general con Remei Blasco (jefa de informativos), César Martí (director de contenidos) y también José Manuel García Duarte (director de Explotación e Ingeniería).