La nueva RTVV apuesta por huir del «centralismo» de València pero borrará la alusión a las provincias

El documento se somete a un periodo de alegaciones hasta el próximo 18 de julio.

La nueva televisión autonómica -«Àpunt»- defenderá la necesidad de «huir de una visión centralista en las informaciones y otros contenidos» para ofrecer unos contenidos que respondan a la «pluralidad política, social, ideológica y territorial de la Comunitat Valenciana». Así figura en el borrador del Llibre d´estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), dado a conocer ayer. En esos dos aspectos se aspira a cerrar la brecha de desafección que la antigua Canal 9 generaba en algunos territorios de la provincia de Alicante. Ahora bien: el libro de estilo de la nueva RTVV propugna orillar las divisiones provinciales. «Usaremos, de manera preferente, el enmarque comarcal de las informaciones porque es el más próximo a la ciudadanía», señala. El documento agrega que se usará el término «valenciano» para referirse al conjunto de la población del territorio autonómico. Y añade: «Las denominaciones Comunitat Valenciana, País Valencià y Regne de València se usarán de acuerdo con el contexto comunicativo», pero sin llegar a aclarar nada más.

La cadena obligará a que «al menos el 50% de los tertulianos han de ser mujeres» y pondrá una vigilancia especial en el uso del lenguaje no sexista, así como en la prohibición de publicidad que atente contra la igualdad de género. El documento, de 223 páginas y que se someterá a un proceso de participación hasta el 18 d ejulio, es el esqueleto formal de lo que pretende ser «Àpunt», el canal que sustituye a Canal 9. En algunos pasajes suena a declaración de intenciones. Un ejemplo: prometen la «absoluta independencia y transparencia» y advierten de que los trabajadores de los medios públicos no pueden «recibir instrucciones, directrices, contraprestaciones o cualquier clase de indicación imperativa del Consell, ni de los grupos políticos, económicos, sociales, ni de ninguna otra institución o entidad». En otros casos, el contenido del Llibre d´estil es muy concreto. Por ejemplo: no se permitirá que las películas en horario de máxima audiencia contengan publicidad en su transcurso (salvo si duran más de 120 minutos).

Con respecto al modelo de lengua que se usará, el libro de estilo de la futura radiotelevisión pública recalca que se basará en el modelo estándar de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). «Son formas preferentes las formas que el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de la AVL tiene como entradas principales (...). Son formas aceptables las palabras que el DNV tiene como secundarias. (...) Son formas no recomendables en registros formales las palabras que el DNV tiene como secundarias», establece el documento. Un ejemplo: se utilizará «este», no «aquest». Y en todo caso, recalca, «podrá hacerse uso del habla cotidiana sin entorpecer la tarea de normalización lingüística».

Respecto a la lucha por la igualdad entre sexos que quiere abanderar la corporación –por vez primera dirigida por una mujer, Empar Marco–, el Llibre d´estil sentencia que los contenidos habrán de mostrar «todo tipo de personas y rehuir una visión homogénea de los cánones estéticos donde la belleza se asocie al hecho de estar delgado». El lenguaje será otro caballo de batalla por la igualdad. El libro insta a utilizar siempre que sea posible «las formas genéricas y de sustantivos colectivos» para huir de términos que escondan la parte femenina. La periodista Remei Blasco será propuesta para ocupar la jefatura de informativos de «Àpunt».