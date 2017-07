Catalá: "A ver si alguien le puede decir a Oltra que no es Angelina Jolie"

La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts Valencianes, María José Catalá, ha criticado hoy la visita oficial a Cisjordania de la vicepresidente del Consell, Mónica Oltra, y ha pedido que "alguien" le diga que "no es Angelina Jolie" y que "los problemas de los valencianos están aquí".

Catalá ha hecho estas afirmaciones durante la defensa de una moción subsiguiente presentada por su formación sobre la situación de los centros de menores, que ha sido apoyada por el PP, Ciudadanos y los cuatro diputados no adscritos, y que han votado en contra los grupos del PSPV, Compromís y Podemos.

La moción insta al Consell a proceder al pago inmediato de las cantidades adeudadas a los centros de menores, adaptar la normativa autonómica a la ley estatal de modificación del sistema de protección a la infancia, aceptar las recomendaciones del Síndic de Greuges y revisar los expedientes de menores de 6 años ingresados en los centros.

"Si Mónica Oltra no hace nada, lo tendremos que hacer nosotros", ha señalado Catalá, quien ha asegurado que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas "es mentirosa y huye de este parlamento, se ponga como se ponga", pues a su juicio "no sabe cómo abordar este problema y ustedes no saben cómo defenderla".

Parafraseando una declaración de hoy del president de la Generalitat, Ximo Puig, si los "derechos de los valencianos no se van de vacaciones, ¿por qué lo hace Oltra?", se ha preguntado la diputada popular tras criticar que los grupos del Consell se negaran a crear la comisión de investigación de la gestión de los centros de menores solicitada por el PP.

"Oltra se va desesperada a Oriente Medio, va allí a resolver la lista de espera de la dependencia, la falta de pago a familias acogedoras, los incumplimientos con los centros especiales de empleo o su nefasta gestión con los menores o su política con los refugiados", ha señalado.

A su juicio, Oltra "no es Angelina Jolie y los problemas de la dependencia, de los centros de menores están aquí", y ha asegurado que la vicepresidenta "es indolente y debe estar pensando que con la camiseta se cobraba más y se estaba mejor" cuando los valencianos, los niños y los mayores "deben ser lo primero".

"La moción es una forma de intentar hacer lo que la vicepresidenta no va a hacer", ha dicho Catalá, quien ha considerado una "vergüenza" que se le deba dinero a los centros de menores, no se adapte la normativa autonómica a la estatal ni se acepten las recomendaciones del Síndic de Greuges.

La diputada socialista Concha Andrés ha reclamado a Catalá que pidan al ministro Cristóbal Montoro que pague a la Comunitat Valenciana lo que le debe, la financie como corresponde y la ayude a hacer frente a la deuda de 44.000 millones que dejó el PP.

Por Compromís, Mónica Álvaro ha acusado a la portavoz adjunta popular de querer tener "ocho minutos de gloria a costa de los menores".

Sandra Mínguez (Podemos) ha señalado que votaban en contra de la moción al considerar que el Partido Popular "solo quiere sacar rédito político y exigen cosas que han estado negando".

Desde Ciudadanos, Antonio Subiela ha manifestado su apoyo a la moción pero ha indicado que debe investigarse si hay responsables en la gestión de los centros de menores ya que, ha dicho, si hay responsabilidad en el actual Consell "también lo hay en el anterior gobierno" del PP.

Subiela ha dicho que ya que no habrá una comisión de investigación, pide saber "si se ha abierto un expediente interno o se están dirimiendo responsabilidades en la Conselleria".

Los diputados no adscritos Alberto García y Alexis Marí han apoyado la moción subsidiaria pero han echado en falta "más recursos humanos y materiales que deberían llegar de la Administración central" y han criticado que los Presupuestos Generales del Estado son "nefastos" para los valencianos.