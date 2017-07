Primer pleno de los exdiputados de Cs en las Cortes tras su marcha

El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, aseguró que «poco a poco» se irá «aplicando el reglamento» y dando «acomodo» a los cuatro diputados autonómicos -ex de Ciudadanos (Cs)-, que pasarán a ser no adscritos y opinó que «ahora» es tiempo de «reflexión» en una «nueva situación». Enric Morera indicó que «de acuerdo con el reglamento» del hemiciclo autonómico se determinará la situación de estos cuatro diputados -el exportavoz de Ciudadanos en las Corts, Alexis Marí, y los parlamentarios David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García- «de la mejor manera posible» y señaló que se podrá solventar «de una manera positiva como se ha hecho siempre».

El presidente de las Cortes se ha pronunciado así al ser preguntado por los medios durante su asistencia a un acto en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Morera recalcó que desde el parlamento autonómic se actúa con «mucho orden» para «regular las situaciones que se van planteando». «Es cierto que los no adscritos pueden participar en los proyectos legislativos, en los proyectos de ley y en las proposiones no de ley; y, es cierto, que pueden pedir la palabra para explicar su voto, para fijar la explicación de su voto», alegó.

No obstante, afirmó que pese a ser «una situación nueva» se alcanzará un acuerdo «en connivencia con los síndics de los grupos sabremos articular en el próximo período de sesiones, porque el pleno de mañana -por hoy- es el último». Por ello, reclamó esperar a mañana para ver si hay peticiones de palabra de los no adscritos «y en función de cómo resulte veremos cómo podemos articular» el próximo período de sesiones. «Espero que haya consenso y acuerdo, en lo que es lógico: que todo el mundo se pueda expresar de una manera ordenada en el pleno de las Cortes», zanjó antes de defender: «En las Cortes todos tienen derecho a hablar». El grupo de no adscritos en el hemiciclo autonómico ya está ocupado por seis parlamentarios: 4 procedentes de Cs, uno de Podemos y otro del Partido Popular.