Dos caras para presidir el PP de Alicante

Congresos locales del Partido Popular. Las asambleas locales para elegir al presidente del PP y a la dirección municipal se celebrarán la semana que viene. En la capital de provincia, finalmente, habrá dos candidaturas -la oficialista y otra encabezada por un antiguo militante- después de que la cúpula provincial haya evitado la gran pugna interna que hubiera supuesto enfrentar al portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, Carlos Castillo, con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala. Aplacada la gran batalla en Alicante, habrá «guerrilla», dos rivales y votación el 7 de julio.

Antonio Peral: «Hemos llegado a acuerdos con todas las familias del PP»

Jefe de gabinete de presidencia en la diputación y candidato a presidir el PP de Alicante

¿Está satisfecho con el consenso?

Sí, porque ha habido mucho esfuerzo por llegar a acuerdos con prácticamente todas las familias del PP y porque hemos premiado a militantes de base que trabajan como jabatos, a los que ves siempre en la sede del partido, para que tengan un papel muy importante.

¿Cuál es la clave por la que cree que hay que votar esta lista?

El consenso creo que es la clave. Nadie ha sido excluido, salvo que lo haya rechazado expresamente por voluntad propia. Es lo que ha hecho Maestre, que encabeza la otra candidatura, al que se le ofreció participar también en el organigrama posterior de dirección, pero ha preferido seguir con la suya propia. Conoce bien el partido y tiene el mismo derecho a optar.

El partido, en su último congreso provincial, reorganizó la estructura local para que el presidente controlara las juntas de distrito.¿Qué beneficios trae esta decisión?

Se clarifica la estructura y permite democratizar tu esfuerzo en toda la ciudad de forma pormenorizada. Dificulta que se concentre la actividad en un distrito donde se te visualiza mejor, pero es que la vida de la ciudad se produce en todos sus distritos y hay que trabajar en todos por igual. El trabajo del PP por recuperar la Alcaldía de Alicante se tiene que hacer desde todos ellos coordinados por la presidencia.

José Císcar ya ha dicho que la presidencia no garantiza ser candidato a la Alcaldía. ¿Qué opciones tienen entonces Luis Barcala, Carlos Castillo o Carlos Mazón?

Concretamente, Barcala y Castillo son personas muy representativas que están haciendo el trabajo político importante que sirve de escaparate de lo que el PP es capaz de hacer cuando se gestiona una institución. Son nuestros principales estandartes. Ellos y quienes considere el partido serán siempre excelentes candidatos.

No habla de Mazón.

No está en la órbita de la representatividad política del PP en Alicante.

Francisco Maestre: «No se ha analizado la pérdida de votantes en Alicante»

Candidato a presidir el PP de Alicante

¿Qué le lleva a presentar su candidatura para presidir el PP de Alicante?

La autocrítica y el querer construir una estructura local nueva, potente, ilusionadora, participativa y ganadora.

Habla mucho de que hay que escuchar a los militantes de base. ¿No se hace?

Para nosotros la base es el afiliado. Queremos darles voz y participación en todos los procesos internos del partido.

¿Por qué ha rechazado integrarse en la candidatura de Antonio Peral?

Siempre he mantenido que se debería haber dado solución a la debacle electoral del partido en la ciudad y asumir responsabilidades sobre los que estuvieron en la última campaña electoral municipal. Y eso no ha sucedido. Se tendría que haber hecho un análisis pormenorizado de la pérdida de votantes que se habían ido a otros partidos.

¿Cómo propone recuperarlos?

Con reuniones periódicas con los votantes a través de juntas de distrito fuertes que trabajen en el centro, barrios y pedanías.

Usted se presenta porque considera que tiene apoyos, pero los cargos de distintas familias del PP están en la candidatura oficialista. ¿Qué respaldo tiene?

En la calle escucho mucho eso de que lo que hay es más de lo mismo. El afiliado de a pie no está contento y pide a gritos un cambio real en la estructura de la organización.

¿Ha mantenido reuniones con afiliados para trasladarle su proyecto?

De momento he pedido la sede para reunirme y hoy espero que me contesten. Por otra parte, han puesto tanto exceso de celo en mi candidatura que he pasado días que podría haber dedicado a los militantes solventando los inconvenientes que se puso a la presentación de mi candidatura, en la que ya ha habido bajas por presiones de partidarios de la otra. Hay gente muy buena, con muchas ideas que no está de acuerdo con la candidatura oficial. Yo solo traslado su voz. Si se puede bien y si no, moriremos en el intento.