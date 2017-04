4 diputados de Cs desafían a la dirección y rompen el grupo parlamentario en las Cortes

Los dos parlamentarios del PSPV por Alicante, única representación política de la provincia pese a reducirse las inversiones un 50%.

Tres diputados de Cs en las Cortes Valencianas se unieron al todavía Síndic del grupo parlamentario, Alexis Marí -a quien la ejecutiva del partido le arrebató la portavocía un día antes- en su desafío a la dirección y acudieron al acto de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado convocado ayer en la cámara autonómica. El gesto de Marí y sus secuaces, los diputados David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo, supone plantar cara a la cúpula del partido, posicionada a favor de sacar las cuentas estatales adelante ya que los presupuestos fueron también fruto de la participación de los de Albert Rivera.

La situación deja a la formación naranja rota en las Cortes Valencianas, sobre todo después de que el recién defenestrado portavoz del grupo parlamentario afeara al líder de Cs, Albert Rivera, que animara a dejar el partido a aquellos que no estuvieran de acuerdo en alguna cuestión. «Ese día se tomó una sobredosis de Cola Cao», indicó Marí, que además pidió que alguien en el partido dé explicaciones de por qué nueve diputados autonómicos no acudieron al acto contra los presupuetos pese a firmar la declaración institucional y por qué siguen «cogidos de la mano» del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. A éste último pidió que fuera «fuerte» porque le iban a «montar un pollo» en Madrid. En declaraciones recogidas por EFE, indicó que ahora «pasamos un poco más a la derecha y vendemos algo que yo no vendí en las elecciones».

La tensa situación en el seno del grupo parlamentario se abordará en distintas escalas orgánicas, aunque la diputada alicantina Mari Carmen Sánchez, a quien el partido ha nombrado para sustituir a Marí como Síndic parlamentario, aseguró públicamente que la formación no ha previsto medidas contra los diputados de Cs que ayer se unieron a las formaciones del gobierno del Pacto del Botánic para mostrar su rechazo a las cuentas estatales en las Cortes Valencianas. Un acto al que estaban convocados diputados y senadores por las tres circunscripciones valencianas y donde la presencia alicantina estuvo representada únicamente por los dos diputados nacionales del PSPV por Alicante, su número uno por la provincia, Julián López-Milla, y la número dos, Patricia Blanquer. El resto de diputados y senadores por Alicante no acudió al evento pese a que la provincia ha sido la más castigada con un recorte del 50% en las inversiones.

Con todo, catorce cargos de Madrid se sentaron en el hemiciclo autonómico junto al presidente de esta institución, Enric Morera. El vicepresidente del Senado, Joan Lerma ocupó el sillón del jefe del Consell, Ximo Puig, que justificó su ausencia en que «debía estar en el acto institucional» de conmemoración del Día de las Cortes. Junto a ellos estuvieron el socialista Ciprià Ciscar, el diputado de Compromís Joan Baldoví, la diputada de Podemos, Ángela Ballester, o el diputado de EUPV, Ricardo Sisto, que asistió pese a no tener la formación representación en las Cortes.

Los cargos del PP ni estaban ni se les esperaba. La formación ya anunció su negativa a sumarse a lo que calificó como un «circo» pese a que el partido firmó la declaración institucional por la que se llevó a cabo el encuentro reivindicativo de ayer. La rúbrica del PPCV en la declaración chocó con Génova. Los populares autonómicos y especialmente los alicantinos contaron con el espaldarazo del exministro y número uno del PP al Congreso por Alicante, José Manuel García Margallo, el único diputado popular alicantino que criticó la inversiones en la provincia. La marcha atrás de la formación autonómica, plegada a Génova, dejó ayer la bancada popular de las Cortes completamente vacía.

En el encuentro, diputados y senadores acordaron pedir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una reunión para revertir los prespuestos, poner en marcha una comisión en las Cortes sobre inversión pública territorializada y estudiar enmiendas para presentarlas de forma conjunta a los Presupuestos Generales con el fin de «reparar la injusticia» con la Comunidad.