Cuatro diputados de Cs desafían a la dirección y acuden al acto de denuncia del maltrato a la Comunidad

Las Corts ha reunido esta mañana a los diputados y senadores en Madrid de PSPV, Compromís y Podemos para denunciar "el rechazo aboluto" a los presupuestos del Estado de 2017. No han acudido (y no ha sido sorpresa) los de PP y Ciudadanos, pese a que sus grupos respaldaron inicialmente la declaración institucional de la Cámara contra las cuentas de Rajoy. Tampoco han comparecido los diputados autonómicos del PP.

La sorpresa (hasta cierto punto) la han dado el aún formalmente portavoz de Cs. Alexis Marí, y otros tres diputados (David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo) que sí han asistido. Incluso el ayer destituido como portavoz por la ejecutiva nacional del partido ha ejercido como tal y se ha despedido con un duro mensaje hacia el Gobierno no exento de referencias a sus compañeros.

"Mariano, sé fuerte porque te vamos a montar un pollo", ha dicho Marí. "Rajoy no tiene vergüenza", ha añadido para deslizar que "ese señor estaría en la calle en Francia o Alemania", pero "algunos lo premian aquí". En esa línea de trazo grueso, ha denunciado unos "presupuestos nefastos para todos los valencianos".

"Esto no es un acto nacionalista, yo no lo soy, sino de justicia, para pedir dignidad", ha explicado, de modo que "hoy está aquí quien quiere estar, Algunos no están y ellos tendrán que explicar. Ellos sabrán. Los valencianos me eligieron para defender la igualdad, la solidaridad y sobre todo a ellos". La referencia iba dirigida a los compañeros de Cs (los otros nueve diputados) que se han ausentado. También para Isabel Bonig y los suyos. Marí se ha llevado la ovación de la mañana. Mañana de múltples abrazos y saludos tras su destitución.

El por ahora líder valencianos de Podemos, Antonio Montiel, ha tenido también palabras para los ausentes. "No nos merecemos representantes sumisos con los aparatos estatales", ha afirmado tyras clamar contra unas cuentas que "humillan" a los valencianos.

Por ese renglón del maltrato se han movido los parlamentos también de los síndics de PSPV, Manolo Mata, y Compromís, Fran Ferri. "¿Dónde están Elena Bastidas, Belén Hoyo, Toni Cantó? ¿Dónde está Bonig?", se ha preguntado Ferri.

Al final, el acto se sustancia en una serie de compromisos expuestos por el presidente de las Corts, Enric Morera. Uno de ellos es pedir una reunión con Montoro para "explicarle que el maltrato no puede continuar y proponerle enmiendas". Estas deberían ser conjuntas, ha dicho Morera, que ha recordado que se han aprobado 918 declaraciones por acuerdo. Otra propuesta es crear una comisión de expertos en materia de inversión pública territorializada.

La representación parlamentaria de Madrid ha sido de catorce electos, que han ocupado los sillones habituales del Consell en el hemiciclo. La encabezaba el vicepresidente del Senado, Joan Lerma. A su lado, Joan Baldoví, Ciprià Ciscar y así hasta los catorce, todos de PSPV, Compromís y Podemos, grupo en el que se han notado más ausencias.