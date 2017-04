Espacios vacíos y retirada de banderas y sillas minutos antes de los discursos

El de ayer no fue el acto más multitudinario en la carrera política de Susana Díaz. Alrededor de 600 personas -unas 800, según los organizadores- se congregaron por la mañana en el Polideportivo de Carrús de Elche para vivir en directo el primer acto de precampaña de la candidata en la provincia de Alicante. Se esperaba un lleno absoluto en las instalaciones deportivas ilicitanas... pero no se alcanzó el objetivo.



No solo no se completó el aforo, sino que los organizadores se apresuraron a retirar banderas socialistas y sillas en los minutos previos al mitin. El reloj marcaba las 12.10 horas. A priori, el acto debía haber comenzado 10 minutos antes, pero ni Díaz ni Ximo Puig -quien no tomó la palabra durante el mitin- todavía no habían llegado al recinto. Pues bien, ante la gran cantidad de sillas y espacios vacíos, tres personas de la organización decidieron retirar las banderolas que habían dejado en las dos gradas laterales para evitar que se quedaran allí sin que nadie las cogiera. Escasos 10 minutos después ocurrió exactamente lo mismo, pero con las sillas de plástico que se habían instalado en las últimas filas del parqué. Puesto que se encontraban vacías y no existían visos de que se ocuparan, los organizadores comenzaron a retirarlas... hasta que se dieron cuenta de que los periodistas estaban captando el momento. En ese instante pararon y buena parte de las sillas quedaron vacías al comenzar los mítines.