Bronca entre Isabel Bonig y Génova

La dirección regional del PP recalcó ayer que siempre ha defendido la participación de los militantes y que se pueda votar y presentar cualquier candidato a los congresos de la formación para elegir a la dirección del partido en la Comunidad y las provincias, según apuntaron a Europa Press fuentes populares. En esta línea, desde la dirección regional que preside Isabel Bonig han apuntado que esto ya salió de las tres convenciones provinciales celebradas en 2015, donde participaron y hablaron los militantes. Asimismo, añadieron que el PPCV «siempre» ha defendido la unidad del partido «desde la lealtad y la legalidad que marcan los estatutos» de la organización porque consideran que «somos más fuertes trabajando y defendiendo la unidad y lealtad al proyecto del PP y a los ciudadanos», de acuerdo con lo marcado en esos estatutos.



Desde el PPCV se pronunciaron en estos términos después de que Génova se haya mostrado preocupada por la división en el PP de la provincia de València ante el congreso que se celebrará en esa organización. Génova no ha logrado que los dos candidatos a presidir el partido en la provincia de Valencia, Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles, impulsada por la propia Bonig contra el criterio de Génova, llegaran a un acercamiento en horas previas a la Junta Directiva Provincial del PP de Valencia que debía aprobar la propuesta de Comité Organizador del Congreso, para el que no hay ahora fecha de celebración.



La Junta, que se celebró en medio de una gran tensión, rechazó la propuesta de Comité Organizador presentada por el presidente de la formación y candidato a la reelección, Vicente Betoret, lo que obliga a convocar una nueva Junta en los próximos días para votar otra vez y poner fecha al cónclave provincial, al que también concurrirán la portavoz del PP en la Diputación de València, Mari Carmen Contelles, -precandidata oficialmente desde ayer contra la voluntad de Génova- y María José Penadés. Este jueves el coordinador general del PP y responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, reiteró que están «muy preocupados» por la situación del partido en la provincia de Valencia y añadió que la dirección nacional está dispuesta a «intervenir lo que sea necesario» para conseguir unidad. Desde el último congreso nacional, Betoret es miembro del comité ejecutivo nacional del PP. Junto a José Císcar, el único presidente provincial que forma parte de ese órgano, lo que no le ha valido el aval de Bonig.