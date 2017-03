Puig cuestiona la financiación de Pedro Sánchez

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, aseguró, durante una entrevista en Radio Nacional de España citada por la agencia Europa Press, que «sería absurdo que un proceso» como las primarias socialistas para elegir al nuevo líder, que debería servir para «superar la desafección» interna, «genere aún más». Ximo Puig -decidido a explicitar su respaldo el domingo a la andaluza Susana Díaz en un acto al que asistirán, entre otros, Felipe González, Zapatero o Rubalcaba- reclamó que la campaña de los candidatos a la secretaría general «tiene que estar basada en la lealtad el partido» y nunca en las descalificaciones personales.



El dirigente de los socialistas valencianos, partidario de que los precandidatos firmen un código de buenas prácticas, criticó los «debates manifiestamente ruines y viciados» que se han vertido en las últimas semanas en las redes sociales. «Eso es publicidad negativa, y no es bueno, no añade ningún plus de calidad», detalló. En este sentido, Puig defendió la firma de este documento -utilizado, según explicó, en países como Francia- «en el cual se pone bien claro que el objetivo final» de las propuestas «es abrir un gran debate positivo». «Propongo que hablemos de lo que interesa a los españoles, que no se haga este tipo de situaciones, de virus contaminantes que lejos de acercar a los ciudadanos a la política, los aleja aún más», remachó Puig.



Preguntado sobre la financiación de los precandidatos a la secretaría general del PSOE, Puig dijo que no tiene «ni la más mínima sospecha» de que los candidatos estén incumpliendo las reglas para la financiación de sus campañas. «Estoy convencido de que van a actuar de acuerdo con la ley», añadió. Además, el presidente valenciano explicó que la ley de financiación de partidos políticos dice que las formaciones no pueden financiarse de «manera secreta o anónima», como es el caso del «crowdfunding», que utiliza Pedro Sánchez. Una frase con la que, de forma explícita, cuestionó el sistema utilizado por el candidato alternativa. Puig pidió a la gestora socialista la garantía de que la financiación del PSOE se realice conforme a la ley. «Si la ley exige que haya transparencia y que no haya donaciones anónimas, eso tiene que servir en todo el proceso», apostilló.