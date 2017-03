Puig pide paz con la lengua pero subraya: "Hay que conocer valenciano y castellano"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este jueves tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre el proyecto de decreto por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las dos lenguas oficiales que este texto tiene como objetivo "cumplir el Estatut d'Autonomia y la Llei d'Ús" de modo que todos los ciudadanos puedan expresarse libremente en valenciano o en castellano y ambas lenguas "sean conocidas y estimadas".

"Creo que hay que dialogar siempre", ha dicho Puig, que ha agregado que el Consell no quiere que la lengua "sea nunca un conflicto" pero ha advertido que "no se puede querer lo que no se conoce" y los valencianos tienen derecho a usar las dos lenguas oficiales.

Sobre las críticas al decreto de plurilingüismo, el presidente ha señalado que en el ámbito educativo la Generalitat pretende que al finalizar la etapa escolar los niños sepan castellano, valenciano e inglés" dado que en la actualidad "saben castellano, muchos no saben valenciano y casi nadie inglés". Por ello, ha incidido en la necesidad de revertir esta situación y ha remarcado que debe hacerse "desde el diálogo siempre".