La Generalitat reclama respeto para «À.» como nombre de la nueva RTVV

«Es un debate que hay que aceptar», afirma el presidente sobre la polémica que se ha generado.

Respeto a la decisión unánime del consejo rector. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su número dos en el Ejecutivo, Mónica Oltra, solicitaron ayer que se respete el nombre escogido para la nueva Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), bautizado como «À.» -leído A Punt-. El jefe del Consell, con todo, no quiso esquivar la polémica que se ha generado en los últimos días a raíz de esa denominación, elegida por la filial valenciana del estudio de Risto Mejide. Puig incluso hizo un llamamiento al consejo rector de la televisión y la radio públicas. «Este es un debate público que hay que aceptar como tal, y supongo que el consejo rector atenderá las distintas circunstancias de esta cuestión», señaló ayer el presidente, a preguntas de los periodistas, después de que el PP y Ciudadanos (Cs) denunciaran que «se identifica con un eslogan del independentismo catalán».



Puig además añadió que desde el Consell este debate se contempla «desde la autonomía» del ente rector de la Corporación Valenciana de Medios Audiovisuales. A su juicio, «todas las instituciones y todos los órganos deben ser capaces de entender lo que es la realidad», y se mostró convencido de que «así será», aunque «en cualquier caso» manifestó su «respeto absoluto» a la decisión. Y concluyó: «Que me guste o no me guste no creo que sea muy relevante. Afirmar una cosa o la contraria sobre el nuevo nombre supondría introducirse en un espacio que no corresponde, por respeto la autonomía del Consejo Rector».



La vicepresidenta de la Generalitat y número dos de Compromís, Mónica Oltra, también valoró ayer el nuevo nombre. Recordó que se ha aprobado «por unanimidad», continuó asegurando que habrá que «irse acostumbrando» y apostilló que le hubiera gustado «que no se hubiera cerrado Canal 9 y que se siguiera llamando así». En sintonía con Puig, Oltra aseveró que «había autonomía de los órganos rectores de los medios públicos de comunicación» y defendió que la han respetado porque se han enterado del nombre por la prensa.



Por otro lado, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por tres extrabajadores de RTVV que reclaman que se les reconozca la condición de empleados públicos y, con ella, su reingreso.