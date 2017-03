Puig dice que los niños son "bastante listos" para aprender las dos lenguas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha rechazado que exista en la Comunitat Valenciana una "discriminación hacia el castellano" y ha subrayado: "ninguna es ninguna". Además, ha destacado que los niños son "lo bastante listos para aprender castellano y valenciano perfectamente".

Puig se ha pronunciado así a preguntas de los medios, en Elche, sobre el nuevo Decreto de Plurilingüismo. El jefe del Consell ha defendido el nuevo modelo porque el anterior "no ha funcionado" y ha argumentado: "hay unas circunstancias claras en las que se ve que el inglés no tiene el grado de suficiencia y capacidad, una cuestión que creo que es obvia".

Frente a ello, ha afirmado que el nuevo decreto busca que al término de la escolarización obligatoria "todos" los niños sepan castellano, valenciano e inglés. "Para que funcione, el resultado final debe ser que los niños sepan los dos oficiales y el inglés, una lengua franca y absolutamente necesaria para la mejor especialización para el trabajo y las oportunidades de los niños".

"Ese es el objetivo, no hay ningún tipo de discriminación. No conozco a nadie en la Comunitat que no sepa castellano, ¿ustedes conocen a alguien que no sepa castellano? Lo sabrá mejor o peor, pero bastante mejor que el valenciano", ha continuado.

"En la Comunitat Valenciana no hay ninguna discriminación al castellano. Ninguna es ninguna. Tenemos dos lenguas, tenemos una suerte: somos bilingües, castellano y valenciano; y tenemos que tener la capacidad de saber las dos. Y sé que los niños son lo bastante listos para aprender la dos perfectamente", ha manifestado.