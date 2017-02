El TSJCV acuerda prisión eludible con fianza de 15.000 euros para Milagrosa Martínez

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acordado prisión eludible con fianza de 15.000 euros para Milagrosa Martínez. La defensa de la exconsellera de Turismo, expresidenta de Les Corts Valencianes y exalcaldesa de Novelda, condenada a nueve años de prisión por el caso Gürtel, ha alegado hoy que su estado de salud es "delicado" y que carece de medios económicos, por lo que no existe riesgo de fuga.



Fuentes presentes en la "vistilla" celebrada en el Tribunal Superior de Justicia valenciano para determinar si ingresaba o no en prisión hasta que la sentencia sea firme, explicaron que la defensa de Martínez ha presentado informes médicos para justificar su "delicado" estado de salud, y ha alegado problemas económicos y que se le ha acabado la prestación por desempleo.





#Gurtel El @TSJCV impone a Martínez la obligación de comparecer 2 días al mes, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país #Fitur „ TSJCV (@TSJCV) February 15, 2017

En consecuencia, la defensa de la exconsellera pedía que se le aplicaran medidas cautelares y no el ingreso inmediato en prisión, al considerar que no existe riesgo de fuga, como finalmente ha decidido el TSJCV, que no obstante ha retirado el pasaporte a la también exalcaldesa de Novelda, prohibiéndole salir del país.Según la sala, no consta que la exconsellera se enriqueciera, pese a participar activamente en la defraudación de fondos públicos.