Adiós a un histórico comunista

Encarcelado durante dos años en Murcia por la dictadura franquista, pasó parte de su carrera política en la clandestinidad

El histórico dirigente comunista en la provincia de Alicante, Antonio Martín Lillo, falleció este viernes a la edad de 75 años como consecuencia de un tumor cerebral contra el que llevaba varios meses luchando. Este referente del Partido Comunista en Alicante y de EU recibirá mañana domingo una despedida civil que se llevará a cabo en el tanatorio de la Siempreviva a las 12:45 horas, aunque su cuerpo será trasladado posteriormente a Asturias para su incineración, según indicaron ayer fuentes cercanas a la familia. Nacido en la ciudad argelina de Boufarik en 1941 tras el exilio de sus padres, se licenció en Filología Hispánica y llegó a colaborar con el Frente de Liberación Nacional, lo que le costó la persecución del ejército secreto argelino de la OAS.

Fue represaliado por el franquismo, lo que le llevó a pasar parte de su carrera en la clandestinidad. Fue detenido en abril de 1974 junto a otros compañeros (entre ellos su mujer, Blanca Bayón) y estuvo dos años encarcelado en la prisión de Murcia. En 1976 le expulsaron del país tras dejarlo en libertad antes de lo que marcaba su condena y recuperó la nacionalidad española en 1977 con la legalización del Partido Comunista, del que fue uno de los principales referentes en la provincia. Perteneció al comité central del Partido Comunista de España hasta el año 2000 y culminó su etapa política como miembro de la formación EU, coalición que impulsó el PCE.

Martín Lillo comenzó su periplo como miembro del PCE tras ingresar como militante en el año 1963 en la clandestinidad y se encargó de las juventudes comunistas. Marchó a Francia en el año 1964 y en 1970 regresó a España. La dictadura marcó su primera etapa política, pero tras la legalización de la formación pasó a ser el cabeza visible de los comunistas alicantinos, donde fue responsable del PCE en la comarca de L'Alacantí. Fue candidato al Senado por el Partido Comunista en el 1982 y cabeza de lista en la capital alicantina en los comicios locales del 83.

Sus últimos cargos políticos estuvieron vinculados a EU, formación donde su fallecimiento causó ayer una profunda conmoción. El coordinador local de Esquerra Unida, José Antonio Fernández Cabello, destacó ayer a Martín Lillo no solo por ser un referente político dentro del PCE y de EU, sino también por ser una persona «luchadora». «Todo lo que movía la organización era él», recordaba visiblemente afectado ayer Fernández Cabello. Para el coordinador local de EU, el espíritu de lucha de su compañero se reflejó hasta en su enfermedad. «Se le reprodujo el tumor cerebral y me llamó hace unos meses antes de la operación por si no sobrevivía», relató. Antonio Martín Lillo todavía pudo luchar durante cuatro meses más.