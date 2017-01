El PP de Alicante permite la primera reprobación contra Trillo por el Yak-42

La propuesta de Compromís aprobada por la Diputación rechaza dar nuevos cargos al exdirigente popular.

La Diputación de Alicante censuró ayer la actuación del exministro de Defensa, Federico Trillo, en la gestión del accidente aéreo del Yak-42. Y lo hizo sin ningún voto en contra de la moción presentada por Compromís para reprobar la gestión del actual embajador del PP por la tragedia ocurrida hace 14 años en Turquía y pedir su cese de forma inminente. Los populares, junto al diputado tránsfuga, Fernando Sepulcre, se abstuvieron en la votación y permitieron sacar adelante la primera reprobación oficial contra el que fuera el máximo dirigente del Ministerio de Defensa, cabeza de lista del PP por la provincia de Alicante en siete elecciones y máximo exponente de los populares alicantinos en Madrid como diputado durante 23 años.

Compromís llevó esta moción fuera del orden del día al primer pleno del año de la institución celebrado este miércoles. La propuesta contó con el apoyo del PSPV y de la única representante de EU, Raquel Pérez, quien respaldó la moción pese a que anteriormente supeditó su apoyo a la misma a que el pleno declarara a Trillo persona non grata. Sin embargo, la declaración a la que aspiraba Pérez no contó con apoyos suficientes, pero fue llamativo que ni siquiera el PP dio la cara por Trillo a través de una negativa a esta propuesta y optó por la abstención, sobre todo basándose en el aviso realizado por la secretaria, que explicó que el pleno no tiene potestad para este tipo de declaraciones y que, en cualquier caso, los tribunales no reconocen estos acuerdos. El portavoz del grupo popular, Carlos Castillo, sostuvo que el PP está al lado de las víctimas y avaló la posición de Defensa de seguir investigando, pero no dudó en abrir su intervención respecto a este punto recordándole a Compromís sus críticas a las mociones que lleva el PP al pleno por «poco interesantes» para la sociedad. «Nos reprochan que traigamos algo que no interesa a los ciudadanos y sin embargo ustedes traen aquí unos hechos que ocurrieron hace 14 años», replicó Castillo.

El diputado provincial de Compromís, José Manuel Penalva, que fue el encargado de defender la moción, resaltó que la sociedad se siente «avergonzada por el trato dado a las víctimas» y acusó a los populares de «tenernos acostumbrados a un trato irresponsable» cuando se trata de tragedias como esta o la del metro de Valencia.

La propuesta aprobada reclama al Gobierno central, además, que no premie a Trillo con otra designación política y a trasladar el acuerdo adoptado al Congreso de los Diputados.