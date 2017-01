Chulvi a Castillo: «Si hay voluntad política habrá Fondo de Cooperación»

? El portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, José Chulvi, no se quedó ayer callado sobre las declaraciones del portavoz del PP, Carlos Castillo, publicadas por este diario sobre el Fondo de Cooperación municipal que impulsa el Consell en las que se aferra como un clavo ardiendo al informe emitido por la Diputación para defender la inviabilidad de la fórmula propuesta por el PSPV para que la institución se sume a este fondo con un préstamo bancario. Según Chulvi, «Castillo dice que el fondo de cooperación no se puede pagar ni con esta fórmula ni con otra y que las leyes hay que cumplirlas. ¿Quiere decir el señor Castillo que las diputaciones de Valencia y Castellón se están saltando la legalidad?». El portavoz socialista acusó al PP de no tener voluntad política «como sí han tenido las diputaciones de Valencia y Castellón». «Si hay voluntad política hay Fondo de Cooperación. Las cosas se solucionan», lamentó ayer. «Ustedes no la han tenido, han estado pasivos, inactivos y parapetados en las cuestiones técnicas», añadió Chulvi respecto al informe de Intervención, que fundamenta la imposibilidad de aplicar la propuesta de los socialistas en que se incumpliría la regla del gasto.