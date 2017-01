Ximo Puig consultará a Lerma, Zaplana y Fabra para la conferencia de presidentes

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha citado a los expresidentes Joan Lerma, Eduardo Zaplana y Alberto Fabra dentro de la ronda de consultas que ha iniciado para preparar la Conferencia de Presidentes Autonómicos convocada por Mariano Rajoy para el próximo día 17. Fuentes de Presidencia confirmaron a EFE que Puig les ha llamado para contar con su opinión de cara a esta cita con Rajoy, que no se convocaba desde hace cinco años y en la que planteará la necesidad de reformar el actual modelo de financiación autonómica. Igualmente, han señalado que todavía no hay fecha para las reuniones con algunos de los expresidentes pero que si no pueden acudir de forma presencial, la conversación será vía telefónica.

«No se trata de una cumbre de presidentes», aclararon para indicar que Puig «quiere hablar con ellos» igual que va a hacer con todos los portavoces parlamentarios, patronal empresarial y sindicatos durante esta semana. Por su parte, el presidente aseguró que esta semana se reunirá con todos esos colectivos para explicarles su «visión» de lo que debe decir en esa conferencia y «darles la oportunidad de que digan cuáles son sus miradas». «Vamos a la Conferencia de Presidentes Autonómicos con voluntad de llegar a acuerdos para superar la discriminación de la Comunidad y visibilizar a la Comunidad de hoy, que está muy lejos del tenebrismo que significaba la época de Aznar», afirmó antes de la ejecutiva del PSPV. Por otra parte, mañana, el presidente Puig firmará con Mónica Oltra, líder de Compromís; y Antonio Montiel, de Podemos, la reedición del Pacte del Botànic. Los morados piden más ambición para este año.