Más presión contra Sánchez por dejar a los municipios sin la mitad del Fondo Local

El PSPV y Compromís estudian movilizaciones y llevar la pugna a los tribunales. Ediles populares se empiezan a rebelar.

La presión contra el presidente de la Diputación, César Sánchez, y el grupo provincial del PP por la decisión política de dejar a las localidades de la provincia con la mitad del Fondo de Cooperación Municipal crece por momentos. Los diputados socialistas, comandados por José Chulvi, han registrado ya una alegación contra el presupuesto de la institución para forzar a César Sánchez a rectificar al tiempo que alcaldías bajo mando del PSPV también impugnarán unas cuentas que el PP sacó adelante gracias al respaldo del tránsfuga Fernando Sepulcre. Chulvi y Gerard Fullana, portavoz en la Diputación de Compromís –formación que también ha impulsado alegaciones a través de gobiernos locales–, ya han mantenido contactos para impulsar movilizaciones municipalistas al tiempo que concejales del PP, como en el caso de Dénia, se han rebelado contra la posición de la institución provincial con votaciones en las que piden ese reparto del dinero.

Como se especifica en la alegación, el grupo socialista de la Diputación de Alicante presentó una enmienda al presupuesto en la que solicitaba concertar un préstamo con una entidad bancaria, por importe de los 13'7 millones que debe aportar la corporación provincial al fondo local, al objeto de obtener el crédito suficiente para financiar el proyecto, que debe suponer una inyección de 80 millones en las arcas municipales abonados a medias por la Generalitat y las diputaciones. Esta enmienda proponía, por un lado, la minoración de determinadas partidas de inversiones del presupuesto de 2017, para dar cobertura, de inicio, al mencionado Fondo de Cooperación. Y por otro, la concertación de un crédito bancario para poder recuperar esas bajas en las partidas de inversiones propuestas, un préstamo que sería amortizado con el superávit del ejercicio de 2016.

«Se trata –como apuntó el portavoz socialista José Chulvi en un comunicado– de una iniciativa que, a nuestro juicio es totalmente viable, asumible y que no perjudica en nada a la Diputación de Alicante, pero que a la vez supone un importante impulso económico para los municipios». Esto, en opinión de José Chulvi, es lo que provoca que «si hay voluntad política, sea factible la puesta en marcha de esta iniciativa para que las localidades de la provincia de Alicante reciban al completo el Fondo de Cooperación Municipal, como van a tener las de Valencia y Castellón, y no la mitad». Los socialistas quieren trabajar en la línea de agotar todas las vías para provocar una rectificación y, por ello, la oposición pretende que se impliquen los gobiernos locales, en tanto que son los más afectados por el «no» de la Diputación. No estamos ante una cuestión de trámite. La presentación de alegaciones obliga al equipo de gobierno de César Sánchez a contestar con argumentos y eso, a su vez, abre la vía a iniciar un contencioso y que el asunto pueda terminar en una batalla judicial.