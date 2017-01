El PP acusa a Morera de tratar a los alicantinos como "valencianos de segunda"

El vicesecretario general de Política y Organización del Partido Popular Provincia de Alicante Rafael Candela ha acusado hoy al presidente de Les Corts Valencianes y segunda autoridad de la Comunitat Valenciana Enric Morera (Compromís) de "tratar a los alicantinos como valencianos de segunda" por un tuit que ha viralizado rápidamente en las redes sociales, en el que para criticar a la Diputación de Alicante, la segunda autoridad de la Comunitat ha utilizado el hashtag Provincianos.





La Província nos lo da todo. La Dipu remunera con dinero público a transfugas. Y Trillo, nuestro candidato popular no dimite #Provincianos pic.twitter.com/KL0rD2WCwV „ Enric Morera (@enricmorera) 4 de enero de 2017

"Enric Morera ha faltado gravemente al respeto a la Provincia de Alicante. Trata a los alicantinos de ciudadanos de segunda de la Comunitat Valenciana. Una actitud impresentable en un presidente de Les Corts Valencianes, de quien se supone que está para vertebrar y no para no romper", ha dicho Candela.Morera ha subido a twitter un mensaje en que ha utilizado el hashtag 'Provincianos' "para tratar de desacreditar y faltar al respeto a la Diputación", según ha explicado Candela."El Partido Popular –ha subrayado Candela- le exige que pida disculpas y que rectifique de inmediato. Y, también, reclamamos que el presidente Puig, la vicepresidenta Oltra y Montiel digan públicamente en el menor plazo de tiempo posible si están de acuerdo con él o le reprueban. Pero que sepan que las costuras de la Comunitat están en juego".El vicesecretario popular ha añadido que "de todas formas, todo un presidente de las Cortes Valencianas debiera estar más informado". En este sentido, ha dicho que "en la Diputación de Alicante hay un diputado no adscrito que no ha alterado el Gobierno pactado con el que fue su partido"."Sin embargo, en el municipio de Santa Pola hay una alcaldesa socialista gracias a los votos de dos tránsfugas de Ciudadanos que sí desobedecieron a su partido a la hora de elegir alcalde. Y que Compromís gobierna con esos mismos tránsfugas, que reciben retribuciones de ese ayuntamiento y tienen delegaciones en el gobierno del Consistorio"."De todas formas, y ya que Morera ha entrado en el tema, exigimos un posicionamiento público de Puig, Oltra y Morera sobre el 'caso Santa Pola' y cuanto antes, mejor", ha defendido.Candela ha sostenido que "con sus palabras, Morera ha hecho patente lo que en el PP hemos defendido desde el inicio de la legislatura, que es que el tripartito de PSOE, Compromís y Podemos no cree en la Provincia de Alicante y que sólo quieren el dinero de los alicantinos para decidir desde un despacho de Valencia, sin contar con Alicante, qué hacen con ese dinero".El político popular ha manifestado que "Morera debiera centrarse en el buen funcionamiento de Les Corts, donde es presidente, y dejar de faltar al respeto. Sus palabras son el reflejo de la vieja política sectaria, rupturista y centralista valenciana frente a una Comunitat Valenciana fuerte, ágil y vertebrada por sus tres provincias".Candela ha concluido diciendo que "estamos hartos de políticos en claro declive que buscan un minuto de gloria en las redes sociales aunque sea faltando al respeto, como ha sido el caso de Morera"