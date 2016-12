Dénia cuestiona el sistema de ayudas de la Diputación y recurre las cuentas de 2017

César Sánchez se enfrenta a la primera argumentación oficial contra las subvenciones concedidas a dedo.

Los presupuestos de la Diputación de Alicante no podrán entrar en vigor el próximo 4 de enero. El motivo es el recurso presentado por el Ayuntamiento de Dénia a las cuentas de 2017 al entender que la institución incumple el sistema de ayudas nominativas regulado en la ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial y porque es «discriminatorio». El pleno celebrado la noche del jueves en la localidad que capitanea el socialista Vicent Grimalt –el PSPV gobierna el municipio junto a Compromís– aprobó, con el voto del PP incluido, una reclamación contra el Presupuesto General Consolidado de la Diputación de Alicante para el año que viene, que contempla 6,6 millones en ayudas a dedo. El propio partido que gobierna en la Diputación dijo «no» a las cuentas provinciales.

El municipio se queja de que los preceptos establecidos en la ordenanza «no se respetan en base a la cantidad y porcentajes de subvenciones que se prevén de forma nominativa», un porcentaje que supone el 17% del total de subvenciones que reparte la institución provincial. No obstante, existen ayudas a dedo que no son nuevas pero se ejecutarán en 2017 como 1,4 millones de euros que se irán a adecentar los accesos de la Nacional 332 a Calp y a Benissa, municipios gobernados por el presidente de la Diputación, César Sánchez y, hasta hace una semana, por el popular Juan Bautista Roselló, uno de los principales asesores de Sánchez. El recurso de Dénia supone uno de los pocos escritos oficiales emitidos por un ayuntamiento para cuestionar el sistema tradicional de ayudas nominativas de la institución provincial. Varios ayuntamientos han presentado en alguna ocasión alegaciones contra los planes de cooperación de la Diputación al considerar que salían perjudicados, pero ninguno había puesto el acento en el sistema de reparto. El documento aprobado por el pleno, que realiza un repaso por unos 80 municipios que percibirán este tipo de subvenciones, denuncia que el reparto de este dinero «supone la disminución del importe de las líneas de concurrencia competitiva y, por tanto, perjudica directamente a los municipios que no se ven beneficiados».

Además, el consistorio se queja de que ya sufrió una discriminación en el plan de inversiones financieramente sostenibles que se elaboró con el sobrante de las cuentas de 2015, además de no incluir en el presupuesto de 2017 las subvenciones para la redacción del proyecto de rehabilitación de la finca Torrecremada y para caminos. El recurso concluye que el sistema de ayudas nominativas «no motiva la excepcionalidad de las subvenciones concedidas sin concurrencia competitiva». Una vez se acepte o se rechace por la Diputación, Dénia estudiará ir al Contencioso.

Los presupuestos de la Diputación se aprobaron el pasado día 13 con los votos del PP y del tránsfuga Fernando Sepulcre. Compromís en la Diputación abrió el melón de las ayudas a dedo con la elaboración del Plan Objectiva, un compendio de criterios objetivos crítico con el sistema que aspira a transformar la fórmula de reparto de ayudas de la Diputación.