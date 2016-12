Una diputada provincial devuelve los regalos de Navidad por su «alto coste»

La diputada provincial de EUPV por Alicante, Raquel Pérez, ha decidido devolver los regalos que el presidente de la Diputación entregó a los miembros de la corporación tras la celebración del último pleno por considerarlo «improcedente e inapropiado». El presente con el que ha agasajado este año César Sánchez a los diputados con motivo de las fiestas navideñas consiste en un disco duro Toshiba de un tera con un coste aproximado de 60 euros. Además, se ha hecho llegar una cesta navideña para diputados y personal interno que Pérez también ha devuelto. Según la diputada, los obsequios navideños a los miembros de la corporación corren a cargo de los presupuestos públicos «por lo que no es una buena costumbre». Según Pérez, el regalo de este año ha sido rechazado al entender que superaba los usos habituales, sociales y de cortesía que recoge la Ley de Transparencia. «Creo que es un atrevimiento inmoral tal y como está la situación de precariedad laboral», señaló. La diputada alicantina recordó ayer que IU presentó en 2014 en el congreso una Proposición no de Ley respecto a la regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos.

El portal de transparencia de la Diputación recoge los obsequios de cada diputado durante 2015 y 2016, aunque entre los miembros de la corporación que sí han hecho públicos sus regalos no figuran los presentes navideños de la institución. No obstante, más de la mitad de diputados provinciales se han resistido a declarar si han recibido regalos a lo largo de los últimos dos años, entre ellos, Raquel Pérez. Preguntada ayer, Péerez dijo que todavía no lo ha publicado, pero que ha recibido hasta el momento libros de la propia institución que se van al grupo y una botella de vino DOP de Alicante.