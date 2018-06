El refranero dice «consejos vendo que para mí no tengo». Esto quiere decir, más o menos, «haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga», lo que es habitual en una clase política muy dada a «vender humo» y «engañar al elector» con tal de asegurarse el asiento/poltrona oficial en un «despachito con vistas». ¡A ver!. Últimamente hemos asistido al defenestramiento de M.Rajoy, al «linchamiento político» de Cristina Cifuentes por un «master de mierda» o al «intento de quemar en la hoguera», en plan Torquemada, a uno de los «jóvenes cachorros», Pablo Casado, del «nuevo PP», aunque el partido que «fundó y refundó» Manuel Fraga «tié poco» de nuevo, porque, a tenor de lo que se está viendo -¡y sufriendo/padeciendo!-, son los mismos perros con distintos collares, ya que «perro viejo no aprende gracias nuevas».

Que conste -¡vaya por delante!- que soy de los que piensa que «quien la haga que la pague», pero llama la atención que, últimamente, los «zascas» siempre vayan en el mismo sentido. ¿Será porque al perro viejo todos son pulgas?. Me da lo mismo que el «personaje» se llame Marianín, Albertico, Perico, Pablete o Eduardito o que sea pepero/gaviotero/azulón, rojeras/sociolisto/sosiata, naranjito, podemita, independentista o tonto del culo con ataque al ombligo; de verdad, ¡me da igual!. Pero me llama la atención que la justica, esa que dicen que es igual para todos, aunque yo tengo mi opinión, posiblemente equivocada -¡ Pepeluí asesórame, tú que sabes de leyes!-, y considero que la de la «balanza» y el «ojo tapao» -¡por bisueja!- tiene diferentes «varas de medir» cuando valora/estudia situaciones que, para los que no tenemos ni puñetera/pajorera/zorrera idea y vemos los toros desde la barrera, parecen tener los mismos ingredientes y que muy bien -por lo denso/espeso del caldo/asunto- podrían valernos para cocinar unos callos como los que, hasta hace poco, me comía en el desaparecido bar del «Cherif» (Desamparados) o para hacer un «cosido con pelotas» de los que, de vez en cuando, nos chafamos los del grupo «Terapia de Grupo», de los Almohabenos, en «cal Chanos» (Molins), y que no te dejan hueco en la barriga/panza para volver a llenar el buche antes de irte al sobre/piltra/cuna por la noche. ¡Sólo responderé a las preguntas de mis abogados, porque los fiscales tienen muy mala leche/baba y van a buscarme las cosquillas!. ¡Si me buscan, pongo el ventilador en marcha y, ya se sabe, «mierda pa tos», sálvese quien pueda!.

¿Qué me llama la atención?. ¡Entraré en materia sin más dilación, para ahorrarnos papel y tiempo!. Eso sí, me gustaría que se entendiese lo que voy a exponer, porque ¡no pretendo justificar a nadie y el que quiera honra que se la gane!. Según parece, a Eduardo Zaplana lo han «trincao» y «enchironao» por «presuntos delitos» -¡digo presuntos!- de cohecho, «evasión de divisas» y «blanqueo de capitales»; es decir, un delito fiscal. ¡Coño, como a Al Capone!. Según quienes entienden de esto, a cualquier hijo de vecino se le debe reconocer la «presunción de inocencia», incluso a los «cabrones/criminales/asesinos» que hemos «tenío» en este país, en modo «pistoleros/matones etarras». Sin embargo a este cartagenero con «sueños de grandeza», que, a lo largo de «su carrera política», sólo se aprovechó de dos -los vivos y los muertos- y que accedió a la alcaldía de Benidorm, «su otro pueblo», merced al voto/respaldo de una tránsfuga «sosiata», Maruja Sánchez, a la que, con el tiempo, «colocó» en la Dipu, como pago de los «servicios prestados», se le ha «condenao» de antemano para -dicen- «dar un escarmiento y mandar un aviso a navegantes», aunque los Bárcenas y demás «panda de chorizos peperos» han servido, en algunos casos, como «chivos expiatorios», porque los de arriba «parece» que tampoco están «libres de pecao» y «no pueden tirar la primera piedra», por eso -¡por trincones!- han «pasao» a la oposición.

¡Vamos por partes!; dijo Jack «el destripador». Parece que ha «quedao demostrao/probao» que Zaplana ha hecho una «pirula mu gorda» al fisco y que le han «pillao» por listo. Pero, cuando se demuestre lo que ha hecho Eduardito veremos que su «delito» no difiere mucho de los que cometieron, entre otros, Jordi Pujol -¡y no ha ido al trullo!-, o el «cuñadísimo» Urdangarín, que está libre e incluso se le permite residir/vivir en Suiza, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr o «Special One», José Mouriño. ¿Cuántos días estuvieron estos en chirona?. Pagaron una multa «para evitar el Hotel Palace» y «aquí paz y después gloria». ¿Y qué me decís de los ERES de Andalucía?. Hay «implicaos» dos «ex presidentes autonómicos sosiatas» que también «fueron ministros», Griñán y Chaves -¡anda como Zaplana!-, pero de eso no se habla. ¿Por qué a Zaplana no se le permitió ir a un hospital a tratarse su leucemia y a un asesino etarra, Bolinaga, secuestrador/torturador de Ortega Lara, se le dejó libre para que muriese de cáncer en su casa?. Leo: «El alcalde de Orihuela, del PP, cobró durante seis años sin acudir a su trabajo en la Dirección Territorial de Sanidad». Consellería abre investigación, Cs romperá el pacto de gobierno si se confirma, la oposición pide su dimisión y Bascuñana asegura que van a por él. Me cuentan que existe la posibilidad de presentar una moción de censura -¡tan de moda últimamente!-, pero no para cargarse al alcalde -¡que también!-, sino para ver qué hace Joaninasi. ¡Ah, Mariano cambia la Moncloa por un dúplex en Aravaca!. ¡Cuándo las barbas de tu vecino veas?!. ¡Qué se pare el mundo, que me bajo!