Inspirado por las interesantes y emotivas investigaciones que mi amigo Vicent Soler está llevando a cabo sobre las primeras academias de arte en Elche (Información, 11 de abril de 2018), referiré aquí las otras academias por las que tantos y tantos aficionados al dibujo y la pintura habremos pasado en un momento u otro de nuestra vocación y que, injustamente, casi nunca citamos en nuestros currículos. Aquellas academias de enseñanza por correspondencia de los años cincuenta y sesenta.

Mi primera academia de dibujo por correspondencia fue AFHA y después Instituto Parramón. Ingresando a los 13 años de edad junto con otros amigos de barrio. Una auténtica odisea, pues teníamos que afrontar los reembolsos de cada envío de lecciones con nuestra paga semanal y no alcanzaba para permitirnos un cuaderno al mes como establecía la academia. Así que resolvimos con el departamento de envíos que nos mandarán un cuaderno cada dos meses. No obstante, aquella situación nos mantenía en vilo porque seguían remitiendo una lección mensual y teníamos que devolverla. Nos sentíamos fatal y todo era escribir a la academia pidiendo disculpas y recordándoles el acuerdo.

Para nosotros, en aquellas edades tan tiernas y aquellos tiempos sin fascículos ni libros de autoaprendizaje, las lecciones que nos traía el cartero era lo más grande. Y de lo más ilusionante. Estábamos convencidos de que haciendo caso de lo que allí se nos pedía llegaríamos a saber dibujar. Se nos inculcaba la cultura del esfuerzo y de la constancia y de vez en cuando nos ilustraban con la ejemplaridad de algunos cabezones famosos. Visto ahora con la perspectiva del tiempo, aquellas lecciones escritas con tanta empatía harían de nosotros unos convencidísimos aprendices de artista. Conocimos los principios fundamentales del dibujo como la perspectiva, el claroscuro y la composición, y el chute fue indescriptible. Nos fascinaba la psicología utilizada para enamorarnos y hacernos soñar. La maravillosa vida que nos aguardaba si persistíamos estudiando y practicando.

Los ejercicios los mandábamos a la academia en un tubo de cartón. Y hasta que venían corregidos era un sinvivir, veías en la lejanía aproximarse al cartero y el corazón se te salía. La llegada, ¡por fin!, del tubo era uno de los momentos más felices. Los trabajos volvían a casa repletos de comentarios amables, notas brillantísimas y con tantos ánimos que nos propulsaban enseguida a trabajar con los dibujos pendientes. No había duda, nos hacían pensar los profesores, valíamos para el arte y debíamos continuar como fuera.

Las academias de estudios por correspondencia solían anunciarse en las publicaciones semanales, pero un buen día alguien me trajo la página entera de un periódico en donde se anunciaba, a toda plana, Instituto Parramón como novedad en la enseñanza de las Bellas Artes por correspondencia. Aquel anuncio tenía una fuerza y una frescura especial. Poco tiempo después conocí a alguien que estudiaba allí. Ese mismo día hice que me llevara a su casa y me enseñara el material del curso. Y no podía dar crédito a lo que estaba viendo: las láminas modelo más chulas y grandes que yo había visto nunca. De una calidad de impresión impecable. Y con las lecciones paso a paso para que los dibujos te salieran así de espectaculares. Me apunté en seguida (1964).

Las lecciones se desarrollaban desde el mismo hogar del autor, José Mª Parramón, y los modelos eran su familia, su entorno cotidiano y hasta él mismo. La cercanía de sus lecciones era tanta que parecían escritas expresamente para ti, prolongando esa genial comunicación en las extensas cartas que acompañaban a los trabajos corregidos. Y estaba convencido de que se podía enseñar a dibujar y pintar a todo el mundo. Parramón era además profesor de Publicidad en la Escuela Massana de Barcelona. Más tarde, todavía dentro de los años 60, montaría Parramón Ediciones y transformaría su magnífico curso en libros con lecciones de dibujo y pintura. Con tanto éxito que Parramón es el español más traducido del mundo después de Cervantes. Llegando a vender 2,5 millones de copias de uno solo de sus libros, La pintura al óleo. Murió en 2002 a los 83 años de edad.