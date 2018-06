Mamoudou es de los nuestros

Europa son sus ciudadanos, y esos no tienen color de piel ni origen. La gran Europa, esa a la que aspiramos algunos, sólo se podrá recomponer con los valores de ciudadanía que hacen ver a las personas como una entidad sin patria. Nacer en Europa no te hace más europeo que nacer fuera de ella. Es mi opinión. Lo que te hace europeo es compartir esos valores que diseñaron los padres fundadores de Europa cuando dibujaron un continente al servicio de los derechos humanos, la solidaridad, la fraternidad y la unión. Eso no lo hemos conseguido todavía. Pero nuestra historia será la que cimente esa utopía, a la que cualquiera que quiera vivir aquí, ha de respetar y construir.

Por eso estoy tan en desacuerdo con esos nuevos populistas racistas y xenófobos. Lucho, o quiero luchar, por una Europa de los individuos. Donde las personas sean más importantes que su ascendencia, o descendencia. Donde las banderas solo pueden ser levantadas para construir, no para endiñarle al vecino de al lado. Donde nacer en un sitio no signifique ser. Porque la dignidad del ser humano no se trafica con pasaportes, sino con actitudes. Europa es el macetero donde la tierra, el agua, la semilla y la planta convocan a una nueva vida.

Mamoudou Gascama salió con su novia a buscar una televisión donde poder ver la final de la Champions, que ganó mi Real Madrid, como hacía muchos días. Llevaba seis meses viviendo en París adonde había llegado vía Libia e Italia desde su Mali natal. Solo tiene 22 años y ni me imagino lo que debió ser ese viaje tan dramático. Cuan sufrimiento debió ser ese trayecto con la esperanza de una mejor vida. Con la necesidad de verse respetado y respetar. Con la seguridad de que sus valores humanos iban a comulgar perfectamente con una nueva sociedad. Porque los seres humanos tenemos muchos valores compartidos. Y la cultura, la propia, no elimina nuestra dignidad como ser humano.

Lassana Bathily, otro chico de Mali, el 9 de enero de 2015 se convirtió en héroe cuando un yihadista tomó rehenes en un supermercado judío en París. Gracias a su concurso la policía puedo salvar a muchas personas. Se le dio la nacionalidad francesa. Mohssa y Mohamed, dos jóvenes tunecinos, que en 2014 salvaron la vida de 15 vecinos en un incendio de Aubervilliers, y también fueron nacionalizados como ciudadanos europeos. En España, Hugo Daniel López, un héroe, paraguayo, en Archena, Murcia, salvó a un anciano de su muerte en un incendio. Su cuerpo quedó malparado con una brutal crudeza. Le dieron la medalla del Mérito Civil, pero no le dieron la nacionalidad española. Alguien no pensó que podía ser europeo. ¡Qué diferencia de gobernantes hay en Europa! ¡Qué injusticia más grande!

Mamoudou tardó treinta segundos en salvar a un niño que se descolgaba de la vida. Subió, escaló los cuatro pisos, en un tiempo récord, solo pensando en la vida de esa criatura. Todo lo que había aprendido en su tierra Mali, valía para Europa. Salvar la vida de una persona es la mayor de las grandezas. No se lo pensó. No dudó. Demostró que Europa es su tierra, como Africa su cuna. Y por eso, un gobernante decente, le otorgó la nacionalidad francesa. Lo hizo europeo, aunque ya lo era por su ética y sus valores. Solo que esta vez lo llevó al extremo, y nos asombró con su gesto heroico.

Le Pen, ha reconocido su acto de civismo, pero ha dicho «que expulsen inmediatamente a todos los clandestinos». Porca miseria. Tenemos que luchar porque somos más los europeos que creemos que los inmigrantes hacen más grande Europa. Que las personas que vienen, la gran mayoría, son una bendición para esta tierra. Que su dignidad es tan pura como la nuestra. Que si somos capaces de acogerles con amor y respeto, ellos responderán con valores mucho más superiores que los que les ofrecemos. Y si ustedes me quieren seguir, por favor, sigamos acogiendo a la buena gente que llega. Porque Europa será si es capaz de compartir sus valores con los que llegan. Sin racismo, sin intolerancia, sin exclusiones. Mamoudou es de los nuestros.