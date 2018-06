Sánchez contra Murphy

Los incondicionales de Edward A. Murphy Jr., padre de la famosa ley que lleva su apellido, dirán que Sánchez avanza como un bólido hacia una nueva demostración del legendario principio. Pero, ¿qué quieren que les diga?, hay tantas cosas que pueden salir mal a partir de que hoy mismo el nuevo presidente del Gobierno de España tome posesión de su cargo, tantas, que surge la duda inversa: ¿puede salir algo bueno de todo esto? Vaya por delante que pienso que Sánchez sigue inmerso en un peculiar gambito de sí mismo. Aunque su ambición por el cargo era irrefutable, aún afloró un gramo de contención en él durante el debate: el que le hizo pedir a Rajoy que dimitiera para acabar con todo aquello. Perder era mucho mejor que ganar para Sánchez. La derrota dignificaba su gesto y le colocaba, ahí es nada, al nivel de lo que González logró con la censura a Suárez. Pero se encontró con la victoria y tiene que administrarla ¿gobernando? Ahí entran en escena Murphy y su ley.

Acertó Sánchez cuando afeó a Rivera que solo impedía que Rajoy cayera para esperar que el PP alcanzara el justo punto de cocción que la cocina a fuego lento propicia, dejándolo tierno para las dentelladas de Ciudadanos. Pero ahora ese argumento se vuelve contra él porque su Gobierno de reconstrucción se perfila únicamente como un modo de ganar tiempo desgastando a Podemos y ganando el centro para que las encuestas le sean más favorables. El «todos contra Rajoy» puede tornarse más pronto que tarde en el «todos contra Sánchez». Hasta Ana Oramas puede revivir el chiste de Gila del «¿me meto o no me meto?» y sumarse a la zurra general que le puede caer al nuevo presidente antes de que, vencido por los acontecimientos, oprima el botón de convocatoria de elecciones. Pero Sánchez confía en su flor y hasta ahora ha demostrado tener todo un ramo. Y Murphy no siempre triunfa: ahí tienen a Zidane.