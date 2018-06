FIN DE CICLO, CICLO NUEVO

Estoy impaciente por conocer el trato que va a dar a Podemos y a Pablo Iglesias. Si comparte el gobierno con él, le perjudica electoralmente y si no lo hace, gobernar será muy complejo

Mal día para dejar de fumar. No obstante, a las decepciones y, por qué no decirlo, enfados iniciales hay que ponerles luz. Porque además no puede ser de otra manera. Es la obligación de un político, de buena fe, trabajar y dejarse la piel por mejorar su sociedad.

Por tanto, la situación actual del PP tiene que ser una oportunidad y no una catástrofe. Es el momento de hacer autocrítica. Es el momento de analizar por qué se ha llegado hasta aquí. Es el momento de replantearse estrategias. Y es el momento de elegir un nuevo organigrama del partido, capaz de dar una imagen totalmente renovada y limpia. Sobre todo, limpia.

Algo ha debido hacer mal el partido cuando hemos llegado a esta situación. Nuestros propios votantes, y los militantes, no han entendido muchos silencios y actuaciones de nuestros dirigentes. Y cuando esto pasa se pierde el contacto con la realidad. Y esto con los nuestros, ya no quiero decir qué pasa con los adversarios que nos quieren fuera. O con los enemigos que nos quieren arrebatar todos los votos, con una falsa imagen de salvadores de la patria. Por tanto, para corregir, mejorar y crecer lo primero que hace falta es el conocimiento y admisión de nuestros errores, para después enmendarlos. Yo no conozco otra forma.

Por otra parte, el acoso y derribo del resto de fuerzas políticas ha sido inadmisible. La situación se ha convertido en insoportable. Y sin justificar ni por un momento la corrupción, el tratamiento no ha sido justo. No se puede atacar a un partido teniendo expresidentes de comunidad en el banquillo. Y tampoco se puede teniendo entre sus filas a investigados por fraude fiscal, a detenidos por tráfico de drogas o por delitos sexuales a menores. ¡No es justo! Crear un mantra y repetirlo hasta la saciedad: «El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa», aparte de no ser cierto, no es justo. ¿Es ésta la forma y manera de luchar contra la corrupción?, ¿o simplemente es el atajo para conseguir el gobierno que no se consiguió en las urnas? Lamento siempre la doble vara de medir de muchos medios de comunicación que han contribuido a este acoso y derribo.

El Partido Popular ya no gobierna España. Rajoy ya no está. No sé qué va a ser de los populistas, socialistas, batasunos y nacionalistas, golpistas catalanes incluidos. ¿A quién van a echar todas las culpas de los males de España?

Toca felicitar a Pedro Sánchez y lo felicito. Con eso y con todo, por España y por el bien de España, le deseo a Pedro Sánchez el mejor de los aciertos en su acción de gobierno. Cierto es también que la luna de miel de Pedro Sánchez se acaba con la moción de censura. A partir de ahora empieza un calvario para el nuevo presidente. Y es que parece lógico que todos los partidos que han facilitado la moción estén preparando la factura. Por ejemplo, leo un titular que dice: Quim Torra exige a Pedro Sánchez que Puigdemont sea presidente. ¿Ya le están pidiendo que se salte a la justicia y haga a Puigdemont president? En ese escenario va a ser muy difícil gobernar.

Dicho esto, creo que en política no vale todo. Y el señor Sánchez ha llegado a la Presidencia saltándose todas las líneas rojas y además es conocedor de la debilidad con la que va a gobernar (84 diputados). No se puede recabar apoyos de los que han tratado de romper España o con los amigos de ETA. Y no se puede ser incoherente tragándose unos presupuestos que hace una semana le producían urticaria. Si no fuera porque perjudicaría a los españoles, el grupo parlamentario del PP del Senado no debería aprobar los presupuestos. Pedro Sánchez no perderá la oportunidad de exculpar su acción de gobierno con unos presupuestos que el no quería. Pedro Sánchez debería confeccionar sus propios presupuestos. Ahí lo dejo?

Tarea ardua para un presidente que, como el anterior socialista, es presidente por sorpresa. Con Zapatero ya sabemos cómo nos fue, solo espero que Sánchez no supere negativamente al de la ceja. Y que cuando acabe, la opinión pública pueda decir lo que hoy ha dicho Rajoy y piensan muchísimos españoles: «Ha sido un honor dejar España mejor de lo que la encontré». Pero también quiero que el señor Sánchez este tranquilo, los españoles a lo mejor no tanto, si vuelven a hundir a España en un pozo, aquí está el PP para sacarlo.

Ahora toca, desde la posición que tenemos, trabajar, trabajar y trabajar por seguir mejorando la vida de las personas. Ahora la generación de empleo y las políticas económicas le corresponden a otros. Nosotros a hacer propuestas en positivo y a fiscalizar la acción de gobierno.

Por cierto, hace tanto tiempo que dejé de fumar que ya ni me acordaba.