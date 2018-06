UN ENJAMBRE ROJIBLANCO

La sensación de un enjambre tendrá el Elche en esta eliminatoria, por la intensidad y agresividad con la que juega el ?lial sportinguista, principalmente cuando juega en Mareo. Es un equipo joven, pero no es el típico ?lial que intenta realizar un juego combinativo y dominar a sus rivales en base a posiciones largas. El Sporting B realiza unas transiciones extremadamente rápidas en ataque y cuando pierden el balón realizan una gran presión. Cuando juegan fuera de casa, no son reacios al juego directo y buscar segundas jugadas. Claudio e Ismael Cerro son sus dos jugadores más importantes en cuanto a la cantidad de goles (12 cada uno), pero en realidad no tienen un jugador que destaque demasiado sobre el resto. Basan sus fortaleza en el bloque aunque a mi personalmente me gusta mucho Berto Cayarga, un media punta con mucha rapidez y habilidad. No descartaría que en el Martínez Valero por las dimensiones del campo, retrasen a Ismael Cerro a una de las bandas, con Berto Cayarga como media punta y Claudio solo arriba. Aunque por lo general utilizan un 1-4-4-2. Deberá el Elche hacer prevalecer su veteranía para no entrar en el juego de ida y vuelta que propone el Sporting B. Ellos son muy peligrosos después de recuperar el balón. Llegan muy bien por bandas, tanto con sus centrocampistas como con sus laterales que se suman permanentemente al ataque. Tienen algunos problemas atrás, cuando se adelantan porque dejan un espacio que con jugadores enfrente como Collantes, Benja o Sory pueden sufrir. Si los comparamos con los ?liales que conocemos más como el Villarreal B o el Valencia Mestalla, creo que el Sporting B tiene quizás algo menos calidad individual, pero son mucho más intensos y agresivos que estos dos. Será clave marcar gol en el Martínez Valero y ganar, porque tanto el Elche como el Sporting B por su potencial ofensivo, seguramente marcarán en el partido de vuelta en Gijón.