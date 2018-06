atrapados en un bucle

El Hércules sigue atrapado en un bucle ominoso para sus intereses. La temporada 2017-18, acabó en otro fracaso más en lo deportivo, y en un lío añadido en lo institucional, pendientes de las decisiones de Hacienda sobre las condiciones a devolver la deuda contraída para poder moverse en el turbulento mundo de los mercados de fichajes futbolísticos. La historia se repite en la recién terminada. Nuevo fracaso en lo deportivo, si acaso más todavía al quedarse el club alicantino sin Copa del Rey, y de nuevo atados de pies y manos en lo económico al tener que atender en esta ocasión dos frentes. El de Hacienda, nunca cerrado, con el miedo siempre en el cuerpo y la fecha del 5 de julio como tope para evitar la liquidación de la entidad herculana, y para rematar el caos institucional, la deuda con la UE, que se agrava en el calendario con el rechazo del Tribunal Europeo de la suspensión cautelar del pago de los siete millones de euros que reclaman al Hércules.

El año pasado Paco López no pudo esperar a las pretensiones de la dirección deportiva para dirigir el banquillo, y tras su brillante paso por el Levante en la Liga Santander, posiblemente se truncaron las posibilidades de que el Hércules alcanzara al menos un puesto de promoción. El elegido para la temporada venidera para el puesto por Portillo es el joven barcelonés Lluís Planagumà. Echando un vistazo a su mediocre currículo, observamos que siempre ha dejado a sus equipos, filiales del Espanyol y Granada, en la zona media de la tabla de Segunda B, y que fue cesado en la pasada campaña dirigiendo al UCAM de Murcia. No parece pues aportar mucho como técnico y menos como reclamo ante una afición en melancolía.

La noticia positiva de la semana, hay que agarrarse hasta a un clavo ardiendo con tal de mantener un hilo de esperanza, es sin duda la posible llegada al Hércules de Miguel De las Cuevas.

El centrocampista alicantino sería un refuerzo de calidad para una plantilla que necesita de jugadores que se comprometan con el equipo, y que vengan a llenar el hueco dejado por Peña como capitán y referente. Tras jugar varios años en primera y segunda con Sporting y Osasuna, tras su fugaz paso por el Atlético, De las Cuevas, puede convertirse en el eje, en el sostén principal del proyecto que termine por retornar al Hércules a la segunda división.

La incipiente veteranía del alicantino con 32 años, no es en este caso aspecto negativo, si no al contrario un plus para desplegar su juego en la división de bronce. Mientras tanto, y hasta que las cuentas no se aclaren y se pueda disponer de fondos para fichar los refuerzos necesarios, el club seguirá atrapado en el bucle.