Cuando huelen a elecciones...

Hay que ver lo bien que suenan las propuestas de inversiones en las fechas en que ya no saben nuestros munícipes si van a ser posibles realizarlas, pero desde luego sonoramente resultan ser música celestial. Ya lo exponía el viejo dicho de: «Prometer, prometer?» No sé cómo se las arreglan, pero cuando se acercan las elecciones empiezan a aparecer proyectos e inversiones bajo nuestras piedras milenarias y todo lo que no se ha hecho en cuatro, ocho o más años sale de fondos ocultos y son propuestos con todos los honores y posibilidades, que no producen duda alguna entre los proponentes ni tan siquiera chocan con una posible inviabilidad económica pues hasta el remanente que en años anteriores lo imposibilitaba, ahora, ha desaparecido y aparentemente no hay inconveniente para disponer de los fondos y realizarlos. Según se ha podido leer en el desgranar de unos proyectos que al presentarlos dan visos aparentes de ser faraónicos, pero al rasparlos un poco salen a flor del papel el que alguno, amén de no tener terrenos donde ubicarlo, por la inundabilidad que en otras ocasiones han sido paralizados, siembra muchas dudas sobre las posibilidades de que los gestores públicos tengan la capacidad de gestionar tamañas inversiones a la vista de lo gestionado en los últimos lustros y por el mismo partido que los respalda ahora.

También persisten las dudas de la capacidad inversora de la Tesorería local, aunque ya sabemos los oriolanos que hay varios millones de euros de los solares vendidos en la costa, pero también sabemos al menos de ese pufo pendiente del pleito de «Urbaser» del que puede resultar un montante de más de 10 millones de euros y del que, aunque pueda decirse que eso es otra cosa, no deja de ser una deuda que si tiene que pagarse del erario municipal ya me dirán ustedes amables lectores cómo van a poder responder las arcas locales sin que se vean implicados los presupuestos del futuro por una gestión causada por los antecesores de los que ahora gobiernan y que pretenden hacer unas inversiones tan importantes y con tanta alegría sin decir públicamente cómo van a solventar este peligroso asunto pendiente o si van simplemente a mirar para otro sitio, actuando como el avestruz.