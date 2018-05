Un informe de la Conselleria de Sanidad confirma que aunque la sanidad en la Comunidad Valenciana es pública, hay servicio de primera y de segunda categoría según dónde vivas. En la provincia de Alicante, la espera para que te realicen en un hospital una ecocardiografía puede ser de tres días si vives en Alicante o de trece meses si eres residente en Elche. La sanidad es universal, pero no es lo mismo que te atiendan a que te atiendan rápido y bien. En algunas ocasiones, este matiz puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Tratándose de un servicio público vital, la Conselleria de Sanidad se debería esmerar en garantizar que con independencia de dónde vivas vas a recibir la mejor atención posible. Esto no es así. No solo hay diferencias en la asistencia sanitaria entre poblaciones, sino dentro de una misma ciudad. En Elche, los ilicitanos que dependen del hospital de gestión pública comprueban cómo sus médicos de familia les encargan una resonancia sin problemas, si lo consideran necesario. Quienes son asistidos en el hospital de gestión privada escuchan en las consultas a los facultativos lamentarse de que no pueden pedir una resonancia aunque la crean necesaria, debiendo conformarse con una radiografía. Paciente y médico se someten a un proceso programado que parece concebido para posponer el diagnóstico todos los meses que se pueda. Cuando llega, si es grave, los pacientes suelen huir hacia el hospital de gestión pública. Ignoro si la conselleria tiene un estudio del porqué hay tal disparidad en tiempo a la hora de hacer pruebas en unos hospitales de la provincia de Alicante con respecto a otros. Si no lo tiene, sería de agradecer que lo hiciera y, sobre todo, que pusiera remedio. La conselleria nombra a dedo gerentes, directores médicos y de enfermería en los hospitales. La decencia recomendaría que se esforzaran para ser algo más que enchufados y comisarios políticos.