Palmeras en la huerta. En esta ocasión la historia de amor no se desarrolló entre los actores Mario Casas y Berta Vázquez como en la Película Palmeras en la Nieve, sino entre dos históricas a?ciones con sus respectivos equipos. El pueblo franjiverde como siempre presente dispuesto a empujar lo que pueda y más para sacar a su equipo adelante. Sencillamente conmovedores su amor y ?delidad hacia sus colores pese a los sufrimientos que han padecido en los últimos tiempos. Los a?cionados granas no se quedan atrás en amor y sufrimiento, aunque sus gloriosos escudos se paseen por categorías que por la grandeza sus a?ciones e historias, no les corresponde. El Elche pasó la eliminatoria porque fue mejor en las dos áreas, principalmente en la contraria. Muy inteligente el planteamiento de Pacheta intentando tener el control del balón sin perder la calma sabiendo que su equipo tiene artillería pesada arriba. En la Nueva Condomina lo consiguió. En el Martínez Valero el Murcia se lo quitó pero aunque marcó dos goles, le faltó pegada arriba y contundencia abajo. Para mi el mejor jugador del partido fue Javi Flores. Fue quien mejor interpretó y ejecutó los tiempos en ataque. Mientras otros eligen la opción de salir corriendo hacia la portería rival aunque estén todos los caminos cerrados, él hace las pausas necesarias o acelera en el momento justo. Casi siempre elige la opción más favorable. Con él, el balón se siente seguro. Su entrenador tiene muchísima culpa del excelente rendimiento que está teniendo este jugador por hacerlo sentir importante y ubicarlo en el lugar donde mejor prestaciones ofrece. Otro jugador importante es Manu Sánchez, otro resucitado por Pacheta. Junto con Gonzalo Verdú y Neyder forman una sociedad defensiva casi perfecta. El Elche sufre demasiadas pérdidas en zonas muy peligrosas y aunque el Murcia no las terminó de aprovechar, ante rivales de mayor calidad individual, les puede acarrear problemas graves.