El problema de la pareja no es la casa. La casa es habitable y cumple con las expectativas de muchas familias, que ya la quisieran. El problema no es la casa sino los que la van a habitar. Porque la inquisición con la que ellos se han movido para denostar a cualquier burgués como enemigo del pueblo merece estudio profundo, y psiquiátrico.

No es la casa el problema, es el juego propio que han estado haciendo con las palabras el que les ha llevado a un callejón sin salida, vía referéndum de los inscritos de Podemos. Da igual lo que los inscritos, e inscritas, voten en ese referéndum «pactado». Porque salga lo que salga el daño a su electorado, ese que abominaba de la terrible casta, está contabilizado.

La casta fue un término felizmente inventado por esta casta de profesores universitarios que, en cuantico han podido, se han convertido en casta nueva. Lo malo de querer vivir bien es que a todo el mundo le cuesta lo mismo. Mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y ellos, como solo ven sombras y cloacas persiguiendo a la buena factura de su ideología pura, no paran de preguntarse qué han hecho mal.

Y la verdad es que nada han hecho mal. Solo han querido vivir radicalmente en contra de los que les votan. No de los adeptos inscritos, que esos hasta pueden refrendar el adocenamiento de la pareja. Los que de verdad tienen un problema con su papeleta son aquellos que ven el chalet como más de lo mismo que dejaron de votar. Porque lo peor de perder a tus votantes por el tipo de casa que elijes es que ya no vuelven así hagas el pino puente en política.

Las luchas internas, y la indefinición con los independentistas, no les estaba pasando factura a estos nuevos viejos. Porque todas esas crisis internas eran propias de una formación nueva y en crecimiento. La gente, esa que luchaba contra el sistema, miraba para otro lado. Ni Bescansa ni Errejón, con sus críticas públicas, laminaban los millones de votos que llegaban al capazo de Podemos.

Algo más puso en el desgaste la beca de Errejón, los euritos de Venezuela para uso de tú ya sabes y la asistenta ilegal de Echenique. Pero como enfrente estaba cayendo la mundial con la corrupción, esto era pecata minuta. Los votos no se han movido mucho hasta ahora. Bueno, perdieron un millón de votos de una elección general a otra. No es poco.

Lo peor de tomar una decisión errónea en política es tener que justificarla, o tener que obtener el aval de los que quieren vivir como tú. No sé lo que votarán las bases, porque eso pertenece a la «reflexión» de la supervivencia a la que han sometido el debate de la casa. Es la casa o el caos. Y en esa, con lo jodido que ha sido llegar hasta aquí, es posible que la gente prefiera la casa al abandono de la pareja ideal. Ya están echando cuentas mesiánicas del efecto de que estos se vayan, y les sale la hipoteca de que se queden.

Conozco a un amigo que tiene un hijo en Podemos. El otro día me contó una escena familiar. Esta familia tiene un piso en alquiler y el inquilino no le pagaba hacía algunos meses. Mi amigo, padre de familia, dijo en la comida familiar a su mujer que había que llamar al abogado para proceder a que esa persona abandonase el piso y alquilarlo de nuevo. «Papa –dijo el hijo de Podemos- no podemos hacer eso que yo estoy en Podemos». «Nene –le dijo el padre- ¿tú cómo coño crees que he podido pagar tu carrera universitaria? Con el piso alquilado. Así que vuelve al mundo real».

El referéndum casero se podrá ganar, pero una gran mayoría de votantes se quedará con la boca abierta pensando que los han engañado. Y a lo mejor no les han engañado, sino que se han dejado engañar por el populismo. Si la casa no es el problema, el populismo todavía tendrá recorrido. Si no, los okupas volverán a las suyas, y no votarán a nadie. Habrá sido bonito mientras duró. Tiempo al tiempo.