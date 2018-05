Canceladas VS renovadas

Mayo es una de las fechas claves en el año televisivo. Es cuando muchas de las series que están en antena van acabando sus temporadas y las cadenas ponen en marcha la maquinaria para la programación que se emitirá después del verano. Toca sacar la guadaña y empezar a cortar lo que no funciona e ir repasando qué series terminarán. Los tiempos son limitados y para que una nueva serie llegue otra debe morir. En las cinco grandes cadenas, 36 series han sido canceladas, otras 74 se mantendrán y 33 serán nuevas. Entre las apuestas televisivas siguen predominando comedias, reboots y regresos de series del pasado, así como historias de interés humano. Ninguna de ellas es de superhéroes, pero no es porque el género esté de capa caída, es que se han renovado todas.



ABC

El fichaje de Shonda Rimes por Netflix apenas se deja sentir en los títulos que la Reina del Placer Culpable televisivo tiene en emisión en esta cadena. Las conspiraciones de Scandal se han terminado este año, pero sigue Cómo defender a un asesino con una quinta temporada y Anatomía de Grey, que a sus quince temporadas se suma un nuevo spin off ( Station 19). Agentes de Shield seguirá otro año más y no sabemos si para terminar, pero parece claro que la sexta temporada llegará para verano y para conectar con la saga vengadora de Infinity War. Parece que Modern Family llegará su final en 2019 con una décima temporada que le dejaría la oportunidad de despedirse de sus seguidores dignamente. La cancelación de Inhumans estaba cantada casi desde el inicio. Nos despedimos también de Sucesor Designado, que se deshinchó en una segunda temporada que se quedó con lo peor de la primera temporada y dejó de lado sus hallazgos; así como de Quantico, cuyas conspiraciones terroristas empezaron a dar síntomas de agotamiento el año pasado.



CBS

Casi todas las cancelaciones de la CBS son series que se estrenaron el año pasado, pero no podemos decir que le haya ido mal porque entre las nuevas series renovadas están Star Trek Discovery, The Good Fight y el spin off d e The Big Bang Theory, Young Sheldon. Llevamos tanto tiempo oyendo cosas sobre la posible cancelación de Elementary (la nueva versión de Sherlock Holmes protagonizada por Johnny Lee Miller y Lucy Liu) que me ha sorprendido que este año esos rumores ni se hayan escuchado y haya sido renovada la serie directamente. También continuarán otros procedimentales policiacos como la franquicia NCIS o Hawaii 5.0.



Fox

La cadena aún guarda mutismo sobre las posibles continuaciones de tres de sus series más emblemáticas: Prison Break, Expediente X y 24. Algunos las dan por finiquitadas, otros no descartan que vuelvan. No descartaría que lo hicieran pero dudo que vaya a ser el año que viene. Fox ha indignado a su audiencia tras la cancelación de Lucifer, cuyos seguidores ya se están moviendo para que la serie sea rescatada por otra cadena, así como por El última hombre en la Tierra, cuya cuarta temporada terminaba con un cliffhanger que parece que jamás será resuelto. Los rumores apuntan a que Gotham podría tener su última temporada el año que viene, adaptando el cómic Tierra de Nadie, saga en la que la ciudad quedó devastada por un terremoto. Los Simpsons se preparan para celebrar su 30 aniversario y de momento no parece que nadie vaya a cerrar el chiringuito. Las quinielas apuntaban a que la versión televisiva de Arma Letal iba a ser fulminada ante los planes de Fox de despedir a uno de sus protagonistas, el actor Clayne Crawford, por su mal comportamiento en los rodajes. La serie tendrá tercera temporada con Seann William Scott como Martin Riggs.



NBC

El boom que supuso el estreno de This is Us hace un par de años ha supuesto que sea la serie a copiar por todas las cadenas, con esos dramas de interés humano que siempre han interesado tanto en la televisión. Su renovación era un hecho, así como el de The Good Place otro éxito que fue creada a la vez que ésta y que sigue reinventándose episodio tras episodio. Todas las series de la franquicia Chicago se mantienen, así como Blindspot y The Black List, mientras que la tramas de policías corruptos de Shades of Blue ( Jennifer Lopez) parece que ya no van a continuar y se les pone punto y final. El retorno de Will and Grace ha gustado tanto a la cadena que la ha renovado de golpe por otros dos años. Otra sorpresa es la aparición de la comedia Brooklyn Nine Nine que era de Fox y ahora revive en otro canal.



The CW

El canal The CW juega en terreno seguro para su próxima temporada. Renovación de casi todas sus series, pocas cancelaciones y en cuanto a los estrenos hay reboots o spin offs. Todas sus series de superhéroes DC han sido renovadas, mientras que el spin off de Crónicas Vampíricas ( The Originals) termina para dar paso a otra nueva serie, Legacies. La difusión internacional de la nueva Dinastía a través de Netflix ha motivado su renovación, a pesar de que los índices de audiencia han sido más bien flojos. De quién sí parece que nos despedimos es de Crazy ExGirlfriend, la comedia musical ha sido renovada para una cuarta y última temporada.