Las flores del otoño

«¿Se acabó?, el sol nos dice que llegó el final». Mi admirado Serrat saludaba en su Fiesta la llegada del verano tras la Nit de Sant Joan, con su luz, su calor y su color. Y en estos finales de primavera nos sobresaltamos con la caída de quien fuera un prohombre en esta nuestra Comunidad: Eduardo Zaplana, exalcalde de Benidorm, expresident de la Generalitat Valenciana y exministro de Aznar, ha sido detenido y pasado una amarga noche en un calabozo valenciano. Dice el refrán que «A todo cerdo le llega su San Martín», y créanme que lo grosero de la frase no me llena de felicidad; que cualquier político, por mucho que fuera una muerte anunciada, caiga por corrupción, tiene que ser motivo de tristeza; los españoles no nos lo merecemos. Con Zaplana se incrementa la lista de sinvergüenzas que están a la sombra, pero todavía quedan unos cuantos; irán cayendo porque la justicia es lenta, pero segura. La pena es que esas flores se corten cuando ya están casi marchitas, en su otoño, tras haber disfrutado de su peculiar primavera con el dinero ajeno. En fin, más vale tarde? Pasemos a nuestro día a día, en el final del ciclo artístico del que afortunadamente hemos podido disfrutar bastante. Termina la programación teatral, y acaba también el ciclo sinfónico del ADDA y el de la Sociedad de Conciertos, que ha sido magnífico. En lo referente al teatro, me quedo con dos títulos: Calígula y La ternura. Y confío en que la inyección económica de la Generalitat Valenciana al Teatro Principal sirva para que, además de la imprescindible reparación y lavado de cara del teatro, butacas incluidas, la programación tenga la altura y el equilibrio temático y estilístico aconsejable, y que ningún gran título se quede en el tintero, así como ningún hallazgo rompedor si tiene verdadero interés. El Auditorio de la Diputación (ADDA) ya ha hecho público su programa, a priori interesante; pero quiero dejar constancia de mis dudas sobre la conveniencia de esos seis conciertos a cargo de la todavía en creación nueva orquesta, ADDA Sinfónica, cuatro de ellos dirigidos por el a su vez director del auditorio, y los otros dos con directores invitados. Francamente, me parecen excesivos para un comienzo, porque además va en detrimento de la programación general al perder dos conciertos de los doce que se vienen programando a cargo de grandes orquestas. Todos los aficionados aplaudimos y saludamos a esa nueva orquesta, y el incremento del precio de los abonos se da por bien empleado; pero cuidado con la tentación de la soberbia y con el deprisa deprisa?, porque «piano piano va lontano». Finalmente quiero y debo resaltar el homenaje que durante dos días se celebra en recuerdo del dramaturgo alicantino José Antonio Peral, artísticamente conocido como J.D.Sutton, ayer miércoles en el escenario del Principal con la lectura dramatizada de su última obra, La letra pequeña, y hoy jueves con una mesa redonda sobre su vida y su obra en la sede del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, en la conocida como Casa Bardín de la calle San Fernando. José Antonio ha sido uno de los dos o tres grandes amigos de mi vida durante cuarenta años, y aunque los homenajes, siquiera póstumos, siempre son bien recibidos, me entristece que no pueda disfrutar en vida de este reconocimiento que sin duda le debía el mundo de la cultura alicantina. Con el final de la primavera llega también el de las flores que inundan mi terraza, y así sucede también con la vida cultural ciudadana. Así debe ser, que el largo paréntesis veraniego servirá para el descanso intelectual y artístico, y para esperar con impaciencia nuevas flores en el otoño.



La Perla. «Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces; y en otoño no supo qué hacer»

(Proverbio árabe).