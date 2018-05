«Sursum corda»

«Ni todo está dicho ni todo está por decir. Todo está dicho a medias». Eugenio d'Ors (1881-1954).

Últimos informes, estudios, memorandos, oficios, instancias, certificados, addendas y análisis clínicos emitidos por organismos, asociaciones, gremios y clubes diversos en torno a cuestiones de interés municipal, que se exponen a continuación para evitar males mayores y aguas menores, y general conocimiento de leales socios del tripartito, oposición inmarcesible y expectante ciudadanía:

-Informe de CEO-Birdlife (Sección Palustre), emitido a petición de la Asociación Pro Patrimonio Material de la Avifauna y la Tabala (APPMAT), por el que se verifica, mediante constatación visual de una vecina desde un edificio contiguo, la existencia de varios nidos de gafarrons, especie autóctona protegida y futbolera, en la azotea del inmueble racionalista del Mercado Central. CEO-Birdlife recomienda la paralización inmediata y urgente de cualquier actuación urbanística en el edificio hasta pasada la época de reproducción y cría, y los polluelos hayan volado del nido y encontrado otro nidito adosado. En caso de seguir en la misma morada con sus futuras parejas (circunstancia también frecuente en el mundo animal), se declarará dicha zona santuario de la avifauna ilicitana amparada por la convención Ramsar.

-Estudio de la Escuela Superior de Vidrieros y Sopladores del Muy Ilustre y Real Reino de España, a petición de la Plataforma en Defensa de la Transparencia y la Translucidez (PDTT), sobre el estado y valor patrimonial de los ladrillos de vidrio de los laterales y frontales del edificio de abastos. El documento, prolijo en dibujos, fórmulas químicas, operaciones matemáticas, ángulos de dispersión y refracción, y una explicación de la ley de Snell (totalmente prescindible, todo hay que decirlo), llega a la conclusión de que dichos ladrillos pertenecieron originariamente a una casa romana del extrarradio de La Alcudia, pasaron luego a otra visigoda, después a una musulmana de El Raval y fueron recuperados el pasado siglo para el chalé de un conocido prócer, quien los donó en los 60 para la obra del edificio mercaderil, como muestra de adhesión inquebrantable al Régimen (un tema en el que Miguel Ors debería, sin duda, indagar y arrojar más luz). Se propone la declaración de Cristales de Relevancia Local (CRL).

-Informe de un técnico municipal, emitido no se sabe a petición de quién, acerca del efecto del sonido de las campanas de Calendura sobre la casa consistorial en particular y la Vila Murada en general. El documento concluye que cada tañido a golpe de maza, por efecto de las ondas vibracionales y la teoría de cuerdas, deteriora a la argamasa de la torre del Consell y cabe incluso la posibilidad (a expensas de otros informes para su ulterior confirmación) de que dicho tembleque se transmita a la Corredora y la Plaça de Baix, con lo que no se podría llevar a cabo la anunciada peatonalización, ni siquiera mediante el diálogo, el consenso y la participación. Sugiere el diligente técnico que habría que poner algún sofisticado sistema de amortiguamiento bajo el pavimento, o directamente poliespán aportado por los comerciantes de sus embalajes.

-Addenda a la orden de la Conselleria de Cultura Universal e Inclusiva sobre la paralización del derribo de la sala de venta de agua y fachada de Nuevos Riegos El Progreso, por la que conmina al Ayuntamiento a cambiar el apuntalamiento de la susodicha portada, dado que la técnica y los materiales empleados no se corresponden con los de la época de la construcción del inmueble (1914). Asegura el documento que la actuación municipal subsidiaria constituye una clara tergiversación del ámbito constructivo primigenio, viéndose afectados los intersticios espaciales, los paramentos secuenciales, varios paralelepípedos y el «genius loci». Quince días de plazo para solucionarlo.

-Recomendaciones del Instituto para la Conservación del Patrimonio y Colleja Al Que No Lo Haga (KIMONOS, en sus siglas en japonés), a petición de la Sociedad de Amigos del Arròs i Ceba, el Club de Caliche del Vinalopó y Sento, un vecino de El Raval, instando al Patronato del Misteri a que los cantores no griten tanto cuando ensayan porque no dejan dormir a los vecinos, sobre todo cuando entonan el «Gloria Patri». Hay gente en la Vila Murada que madruga, aunque no lo parezca, recalca tan alto organismo. De seguir las quejas, el instituto avisa de que pueden perder la consideración de patrimonio inmaterial y pasar a material, para que aprendan.

-Oficio de la Dirección General de Tránsito y Locomoción (DGTL) por el que, mediante fórmulas polinómicas, algoritmos aleatorios y el diagrama Nassi-Shneiderman, se demuestra que por el Carrer Major de la Vila, Alfonso XII, Ángel y aledaños pueden transitar no cientos, sino cientos de cientos e incluso miles de miles de coches, furgonetas, motocarros, motos de gran cilindrada y autobuses sin que nada le ocurra al pavimento. En cambio, las bicicletas pueden dañar seriamente el firme por la grasa que chorrea de las cadenas.

-Memorando de la Brigada Municipal de Prospecciones Mineras y Búsqueda de Refugios: «Nada, que sigue sin aparecer. Seguimos excavando».

El alcalde, Carlos González, y su equipo, además de los restantes concejales socialistas, estudia a conciencia todo este papeleo, que se acumula en su mesa, antaño impoluta. Un día de estos tomará una decisión (o varias) al respecto. Mireia Mollà advierte ya que, desde la lealtad institucional, se opondrá a todo menos a alguna cosa, mientras que Jesús Pareja se lo están pensando. ¿El qué? Pues eso, que se lo está pensando. Mientras, a los pies de Calendura, morada de la oposición, el popular Vicente Granero anuncia otra moción de censura, pero con las prisas se equivoca al registrarla y propone de alcalde a Pablo Ruz. Más abajo, se oye al ciudadano Caballero declamando desde la ventana de su despacho: «Entréme donde no supe/ y quedéme no sabiendo,/ toda ciencia trascendiendo». Cristina Martínez, que pasa por allí, le aplica inmediatamente el desfibrilador. «Habrá que hacer un informe», asegura. «¡Sursum corda!», proclaman todos.