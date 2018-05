Movimientos transversales

En los últimos meses, estamos asistiendo en toda España a la emergencia de unos movimientos sociales singulares, por sus características, su fuerza y su dimensión, que están sobrepasando por completo los términos en los que se han movido hasta la fecha grupos de esta naturaleza. Me refiero a las movilizaciones protagonizadas por mujeres, por un lado, y pensionistas, por otro, cuya fuerza, extensión, impacto y respaldo han alcanzado unas dimensiones inusitadas en una sociedad, como la española, que en muchos aspectos parece languidecer y a la que, salvo contadas excepciones, cuesta movilizar.



En el inicio de sus acciones, tanto el movimiento feminista que promovía en toda España la huelga general del 8 de marzo y las manifestaciones de por la tarde, como los grupos de jubilados que espontáneamente comenzaron a organizar concentraciones en distintas ciudades, contaron con el recelo, cuando no con el rechazo de diferentes organizaciones, además del desprecio público de un gobierno que una vez más demostró su completo desapego con la ciudadanía. Recordemos la antológica respuesta de Mariano Rajoy, a la pregunta del periodista Carlos Alsina sobre si su Gobierno debería trabajar para reducir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, cuando afirmó sin inmutarse, «no nos metamos ahora en eso», mientras estadísticas e instituciones no paran de demostrar cómo aumenta en España la brecha salarial entre ellos. En la misma línea que el comentario que lanzó la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen de Castro, ante los jubilados que protestaban en Alicante al afirmar «dan ganas de hacerles un corte de manga». Estamos, pues, ante las mismas respuestas de desprecio a demandas que cuentan con un respaldo mayoritario en la sociedad a través de las movilizaciones más singulares y destacables que se han vivido en España en los últimos años. La misma muestra de insensibilidad de un gobierno que hace tiempo demostró su falta de empatía social.



Sin embargo, numerosos políticos y no pocos gobernantes han tenido que dar marcha atrás a su distanciamiento ante estas reivindicaciones y sus convocantes ante el amplio respaldo social que han obtenido en las calles, llegando en algunos casos a convertirse en fingidos defensores del moviendo feminista y de los jubilados con afirmaciones que, en ocasiones, han rayado la obscenidad y el ridículo.



Ahora bien, ¿qué tienen en común estos movimientos emergentes que han desarmado a las organizaciones institucionales tradicionales y a los poderes políticos? En primer lugar, su transversalidad, al englobar a personas con un abanico muy amplio de situaciones económicas, ideológicas y sociales, incluso por su distinta manera de ver y relacionarse con las instituciones. El movimiento de mujeres no es, ni mucho menos, homogéneo en edades, sensibilidades, trayectorias, reivindicaciones o maneras de organizarse, siendo más bien una amalgama muy compleja fundida en torno a la necesidad de decir «basta» a tanta violencia, discriminación, desigualdad, pobreza y maltrato hacia las mujeres, en una sociedad construida a medida y al servicio de los hombres. Y el movimiento de jubilados, alimentado de manera muy espontánea mediante el boca a boca, los contactos personales y los espacios de encuentro donde estos hacen vida, reúne a pensionistas de muy distinta condición que han querido protestar por la pasividad de un gobierno ante uno de los mayores problemas que tiene España, su sistema de pensiones, tras agotar negligentemente la hucha que acumulaba los ahorros de los años de crecimiento virtuoso y habiendo decretado una congelación que a la larga supone una paulatina reducción en las percepciones de todos ellos. Pero junto a la petición de pensiones dignas, también se movilizan por la precariedad y la falta de horizonte de sus hijos y nietos, ante la degradación de un país que no para de acumular cada vez más problemas que no se solucionan, contra el desprecio que muestra permanentemente este Gobierno con los más débiles.



Ambos movimientos no están compitiendo en el campo político pero plantean exigencias que solo tienen respuesta desde la política, demandando ampliar el contrato social del Estado con sus ciudadanos. Y además, han obtenido el apoyo mayoritario en las calles y en términos de respaldo social, de dos colectivos sociales clave, como son las mujeres y los jubilados, siendo como son estos últimos un tradicional granero de votos para el Partido Popular. Por si fuera poco, en un momento en el que se ha agrandado la fractura territorial en España, tanto el movimiento feminista como el de jubilados han contado con un respaldo masivo en todas las comunidades y territorios, independientemente del color político de sus gobiernos, traspasando así los diques partidistas que bloquean el diálogo entre el Estado y diferentes comunidades autónomas.



De manera que, contrariamente a la fragmentación política que vive España, ambos movimientos sociales están actuando como catalizadores de una ciudadanía que exige un cambio político y social en profundidad, que instituciones y partidos no están siendo capaces de canalizar adecuadamente, poniendo contra las cuerdas con su masivo y espontáneo apoyo en las calles a un régimen que se muestra incapaz de comprender y responder a las demandas sociales mediante un diálogo permanente y la comprensión de las necesidades de transformación en un país necesitado de un impulso renovador.