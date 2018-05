El holocausto palestino

El Diccionario de la Real Academia tiene entre las acepciones de holocausto la «gran matanza de seres humanos» y «entre los israelitas, especialmente, el sacrificio religioso en el que después se quemaba a la víctima». Es difícilmente comprensible, al menos para mí, la actuación que el gobierno israelí viene llevando a cabo con el pueblo palestino.

En un principio la población judía de la diáspora se asentó en el territorio que les asignó en 1947 la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas; también a los palestinos, que nunca pudieron constituirse en Estado. La consolidación de Israel tuvo el mejor parapeto, frente a la negativa de los árabes a aceptar el Estado judío, en el pleno respaldo de los Estados Unidos, de Rusia, de Gran Bretaña -la potencia descolonizadora-, y otros vencedores de la última gran guerra. Ese respaldo ha sido fundamental para las sucesivas victorias de Israel en las guerras con sus vecinos árabes, desde 1947 al Yom Kippur en 1973. Ha sido fundamental porque han dispuesto del armamento más moderno y recursos financieros prácticamente ilimitados. Sistemáticamente han incumplido las resoluciones de Naciones Unidas, y sobre todo los acuerdos de paz de Oslo que el gobierno israelí firmó y el primer ministro Benjamín Netanyahu ratificó. La expropiación de tierras a los palestinos, el asentamiento de colonias en los territorios árabes ocupados, la explotación de los recursos de los territorios ocupados, el levantamiento de las vallas que separan Cisjordania de Israel y Jerusalén, con el aislamiento de Gaza y los múltiples controles en Cisjordania son actuaciones contrarias a la legalidad internacional.

Israel es un Estado moderno. Tiene el mejor servicio de información del mundo: el Mossad; mejor que la CIA o el KGB -SFS actual-. Uno de los ejércitos más modernos, con armamento nuclear -que el apoyo norteamericano le ha permitido- con inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. Y con una deuda faraónica con los Estados Unidos de América. La Asamblea Nacional Judía reúne a representantes de 14,5 millones de judíos: 6,4 millones residen en Israel, otros tantos en Estados Unidos. Con unos cientos de miles están Francia, Canadá, Gran Bretaña, Rusia. Todo esto pone de manifiesto el enorme desequilibrio entre las organizaciones y gobiernos palestinos y el gobierno judío; incluso cuando el petróleo era un arma estratégica para los árabes.

Es extraordinariamente triste que un pueblo tan avanzado como el israelí mantenga a los palestinos en un sistema que cada vez se asemeja más al apartheid que Sudáfrica sometía a las tribus negras. Resulta estremecedor que para parar manifestaciones de palestinos acercándose a la frontera con Israel y Gaza y «es inaceptable e inhumano: hay 55 muertos, seis de ellos niños, y 2.271 heridos, incluidos 1.359 con munición real, según las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza. Es sobrecogedor ser testigos de cómo un número tan elevado de personas desarmadas recibe disparos en tan poco tiempo. Es intolerable», dice la nota de la Coordinadora General en los Territorios Palestinos Ocupados de Médicos sin Fronteras, Marie-Elisabeth Ingres. Desde el 30 de marzo, cuando arrancaron las protestas contra Israel, han muerto 110 personas en la Franja y más de 2.500 han resultado heridas de bala. Aunque las manifestaciones hayan sido promovidas por Hamas, no es creíble, como ha dicho Netanyahu, que su ejército no tenga más alternativa en Gaza que disparar contra los manifestantes, aunque estén desarmados. «Intentas métodos que no sean letales ?explicó en la CBS?, pero no funcionan y te quedas sólo con malas opciones». «Es un mal asunto ?prosiguió el primer ministro, que hablaba desde su oficina en Jerusalén?. Pero aun así lo intentas. Intentas disparar por debajo de la rodilla, pero a veces no funciona».

Al Consejo de Seguridad de la ONU no ve una respuesta proporcionada utilizar la tecnología más avanzada, cómo lanzar bombas de humo desde drones, también octavillas, o utilizar fuego real con balas explosivas o perforadoras como han denunciado organizaciones humanitarias que dejarán centenares de discapacitados por la dificultad que presentan para curarse. «Bajo la suposición de que cualquiera que se acerque a la valla de separación es un objetivo legítimo. La mayoría de los heridos se verán condenados a sufrir lesiones de por vida», han dicho desde Médicos sin Fronteras. «Hamas actúa deliberadamente y es responsable de sus acciones», seguro; y el ultraderechista ministro de Defensa, Lieberman y Netanyahu también de las suyas. Siempre que no les salve el veto de Trump en el Consejo. Digo yo.