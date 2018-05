Los errores se pagan caros

Hace un año estaba a horas de ponerse en marcha el «play-off» y yo en el banquillo del Lorca. Con los nervios a flor de piel. Empezaba lo bonito del fútbol después de todo un año luchando por tener la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional. Desde la lejanía, ahora veo delante un duelo Murcia-Elche muy atractivo tanto para los jugadores como para la afición de dos clubes que deberían estar en superior categoría. ¿Si tengo las claves de cómo hay que jugar estas eliminatorias? Si las tuviera estaría con Guardiola en el Manchester City. Yo cogí al Lorca a falta de ocho partidos y lo metí arriba. Llegamos muy bien a la hora decisiva sin perder un partido. Le ha pasado igual al equipo de Pacheta. Por contra, con Salmerón el Murcia ha tenido más regularidad.

Es muy importante cuidar los pequeños conceptos o detalles. Es importante no equivocarse. Sven Ulreich, meta del Bayern Múnich, no olvidará mientras viva su error en el Santiago Bernabéu que le costó la eliminatoria y el pase a la final de la Champions League al conjunto alemán. El guardameta se hizo un lío tras un comprometido pase de Tolisso y le dejó en bandeja el gol a Karim Benzema.

Estas cosas no pueden producirse y hay que tratar de evitarlas. Los futbolistas juegan con los porteros como si fueran mejores que ellos. Además, hay que estar muy organizados en el campo. Al Murcia lo vi en San Fernando y su juego es semejante al de Sevilla de Caparrós. No apuesta por el toque, pero domina a la perfección las transiciones verticales, en las que es muy peligroso. Te mata casi sin darte cuenta.

Por su parte, Pacheta ha caído bien, llegó con buen pié y eso es muy importante. Lo mismo que ha ocurrido con Paco López en el Levante, que si llega a venir unos partidos partes lo mete en Europa. Los equipos son reflejo de los entrenadores. Los futbolistas creen o no en él y están o no con él. El técnico es el catedrático de esa universidad del fútbol en la que los futbolistas son los alumnos. El equipo ensaya, mecaniza y memoriza jugadas y hay que llevarlas a las últimas consecuencias en los partidos. Los jugadores del Elche han aceptado las enseñanzas de su maestro y llegan bien a la hora de la verdad, lo que es vital.

La eliminatoria va a ser muy igualada, de 1-x-2, y el que menos errores cometa se llevará el gato al agua. Suerte a ambos.