Todas las familias importan

El concepto de familia se ha adaptado a los cambios sociales en los últimos tiempos. El más importante de los cambios ha sido la aprobación del matrimonio igualitario en España, que ha permitido que se incorporen nuestras familias al sistema de reconocimiento legal de los derechos. Al contrario de lo que propugnó un sector reaccionario de la sociedad española, la incorporación y el reconocimiento legal de nuestras familias ha supuesto que nuestra sociedad sea mejor y más igualitaria, plural y diversa, y no ha puesto en peligro -como anunciaron- ningún modelo de familia ya establecido. Para las Naciones Unidas la familia constituye la unidad básica de la sociedad y han elegido el 15 de mayo para visibilizar, en el Día Internacional de las Familias, las cuestiones económicas, sociales y demográficas que les afectan. En ese contexto no podemos celebrar esta fecha sin considerar, aceptar y reconocer que hay diferentes modelos familiares que constituyen el enorme abanico de la diversidad familiar. Y sin ese reconocimiento previo no podemos considerar que se contempla a la sociedad en su conjunto.



Es por ello que numerosas entidades impulsamos que se celebre el día de familia en los centros educativos, en lugar del día del padre y de la madre, porque todos los niños y niñas tienen familia, pero no todos tienen padres o madres. Y en esa reivindicación, fundamentalmente simbólica, no nos dejamos a nadie. Queremos celebrar el día de las familias tradicionales, sí, las de siempre, pero también las mixtas, las reconstituidas, las adoptivas, las homoparentales, las monoparentales, las familias que, formadas por tíos y tías, abuelos y abuelas, la del niño que vive con sus tutores legales o la de la niña de acogimiento temporal. Visibilizar en la escuela que no solo existen familias formadas por un papá y una mamá es una forma de reconocer ante los menores que su familia -especial, diferente y diversa- también importa. Muchos centros se han acogido a esta medida con sorprendentes resultados, que no excluyen a nadie y que enseñan en la escuela que todas las familias merecen un reconocimiento. Que contribuyen a mejorar la convivencia escolar y sobre todo respetan el principio derecho a la igualdad. Y muchas instituciones como la Generalitat Valenciana o la Diputación de Alicante se han sumado a esta celebración contemplando la diversidad familiar. La de todas y todos. Sin exclusiones.