Desprecios y mofas

A veces leo noticias que me sacan del estómago un «duele Alicante». Así ha sido en más de una ocasión a lo largo de los últimos meses, culminando con el cambio de gobierno en el consistorio municipal. No me refiero al cambio en sí, sino en la forma en la que se produjo y los mecanismos utilizados hasta su consecución. Conocen la máxima de La Rochefoucault que dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pues la política también practica normas que el común de los mortales no entiende. La condición de tránsfuga es legal pero ni la entiendo ni la comparto. Es cierto que cuando te comprometes con un partido lo haces con tu bagaje personal e intelectual pero hay que reconocer que las siglas representan una marca y es difícil discernir cuál de las dos fuerzas te colocó en el lugar en el que estás, que no es otro que el de representar a la ciudadanía. Dos votos de concejales tránsfugas cambiaron el color del Ayuntamiento en contra de la voluntad popular. Dos votos, uno en blanco, otro nulo, han dado un nuevo giro a la política municipal alicantina. No creo que sea la forma más natural de servir a la ciudad, no lo considero la mejor vía de respetar la voluntad popular, de ahí que me parezca un cierto desprecio a la decisión que emanó de las urnas en mayo de 2015.



La primera consecuencia de este «terremoto político» ha sido la visita de Mariano Rajoy del pasado sábado. Se trataba de poner el quesito en la casilla de Alicante como si de una partida de Risk se tratara. Alicante vale para ser ninguneada e ignorada en los presupuestos generales del Estado (PGE) y también para sacar pecho presumiendo de ser, ahora, la tercera ciudad más grande gobernada por el PP. El menosprecio hacia la ciudad y sus habitantes no cesaría porque la comitiva no venía por empatía, no venía por aprecio a la ciudad, venía a exhibir el trofeo y al que no le guste o proteste, ¡Que se joda! El insulto de la secretaria de estado de comunicación del gobierno a un grupo de jubilados que se manifestaban es una falta de respeto hacia ellos, a la ciudad y a quienes la habitan. Una persona que cobra 112.000? al año, les aseguro que en la Generalitat Valenciana no hay sueldos de esa cuantía, bien puede mantener la compostura y respetar a quienes piensan como ella, pero especialmente a quienes no. Se puede, lo practico a diario y es soportable.



Cualquier gobierno sensible con su ciudadanía la hubiera cesado, sin que la oposición pidiera su dimisión, sin aceptar sus disculpas porque hay comportamientos que no admiten disculpas y sólo evidencian tu yo interior y lo que es peor, materializan la forma en la que el PP concibe el ejercicio del poder. Sólo ha dimitido la editora de TVE de Valencia por censurar las imágenes en el informativo. ¡Qué cosas! Esta persona no está a la altura de su cargo y sería conveniente una reflexión sobre sus palabras y el deterioro de la clase política que transmiten. No era ella la que tenía que haber pedido disculpas sino el propio Presidente del gobierno. Descuiden, no llegarán porque en el fondo el PP nunca ha sentido aprecio por Alicante ni por sus gentes. Queda poco más de un año para una nueva cita electoral y, al margen del quesito del Risk o del baile de encuestas y tendencias, Alicante necesita acciones políticas para sus gentes. Por citar sólo unos ejemplos, Alicante necesita controlar una burbuja inmobiliaria que ha disparado la especulación e impide a los jóvenes emanciparse y vivir dignamente. Alicante necesita ser una ciudad que, además de ser amable para el inversor extranjero, lo sea para quienes viven en ella. Alicante necesita reducir los desequilibrios entre los barrios residenciales y turísticos y los barrios obreros. Las dos ciudades se merecen vivir de manera armónica reduciendo distancias y garantizando derechos. Los desprecios hacia nuestra tierra y en ella se acumulan y, hasta el aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid cuenta con su desaire tuitero hacia la ciudad más famosa de la provincia de Alicante, Benidorm. Este jueves, la portavoz del PP en Las Cortes Valencianas nos sorprendía gesticulando mofas mientras el President de la Generalitat explicaba los proyectos emprendidos en su reciente visita a China y Japón. ¿Se imaginan la escena a la inversa: de un diputado hacia una diputada? Yo misma reprobé en su día una conducta que consideré irrespetuosa hacia la diputada Eva Ortiz. Esa mofa se ha convertido en una falta de respeto a las personas, a la institución, a los empresarios, al país asiático, en un gesto poco digno de una representante pública. Qué lástima que Les Corts, ese gran edificio sin ventanas a la calle, haya salido a ella por esta anécdota. Alicante, Valencia, sus instituciones requieren respeto de sus representantes públicos porque la política es algo más que un chiste o un insulto.