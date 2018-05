Nací para martillo y del cielo me caen los clavos

El título de este artículo es lo que debe pensar el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, cuando se levanta cada día desde el pasado 13 de junio de 2015, porque ni hace ni le sale una derecha, ni tampoco a izquierda.

Mi vida en política es corta, pero mi edad ya me hace tener recuerdos de épocas pasadas, y cada día creo, más firmemente, que para Torrevieja cualquier época pasada fue mejor. Ya hace casi 26 años que vivo en esta gran ciudad, donde he aprendido a respirar ese olor a mar, a ver cada día ese sol que brilla como en ningún sitio, a ver su gente en las cuatro esquinas comentando los temas del día, y mil cosas más que me hacen sentirme dichosa de vivir aquí. Pues en todo este tiempo no he visto la tristeza y el miedo en que se encuentra sumida tanto Torrevieja como los torrevejenses. Sí digo miedo, porque quedó bastante claro, el funcionamiento del equipo de gobierno de José Manuel Dolón, en la pillada telefónica que le hicieron recientemente a Carmen Morate amenazando presuntamente a una familia con que retiraran los comentarios que habían puesto hacia ella en las redes sociales o no les devolvía un perro, así se las gastan estos demócratas.

Pero lo de esta señora no es nada comparado con el daño que está causando José Manuel Dolón a nuestra ciudad en todos los sentidos. Parece mentira que con los años que ha estado como miembro de la corporación municipal pueda ser el alcalde que pase a la historia como el peor alcalde que ha tenido Torrevieja. Parece que lo único que le importa es quedar como el donante, porque soy concejal pero principalmente ciudadana y lo que haga con carácter privado es una decisión personal que nada tiene que ver con su gestión, que es lo que juzgo y sufro como ciudadana. Que estemos pagando el asesor más caro de España, una auténtica contradicción, para como veremos dentro de poco tiempo la efectividad que está teniendo en la Hacienda Municipal, excepto para los bancos. Porque en Torrevieja se está gobernando de manera que, primero pagamos a los bancos y luego atendemos las necesidades de los ciudadanos «si eso». Esta es la peor versión de un alcalde, capaz de poner coto a quienes se quieren casar en el ayuntamiento, a quienes quieren hacer una fe de vida, a quienes van a alcaldía que tienen como misión imposible poder hablar con el alcalde, esto jamás ha pasado en Torrevieja hasta que llegó a la alcaldía José Manuel Dolón y su troupe.

Cada día el estado de la limpieza, el alumbrado, los paseos, los jardines y todo lo que por obligación, aunque sea moral, depende de quienes llevan en el gobierno 1.062 días, es decir 2 años 10 meses y 26 días, y parece darles igual. Ellos salen a la calle sacando pecho y no escuchando lo que en las cuatro esquinas dicen, porque aunque sea sin el apoyo de las urnas han llegado al poder que era lo único que llevaban esperando más de 25 años. Pero lo triste es que los clavos que les llueven del cielo no los dañan exclusivamente a ellos, sino que están haciendo un daño a nuestra ciudad que va a ser duro recuperar, porque destruir les ha sido muy fácil, pero han demostrado que su capacidad para construir es nula, por lo que desde aquí pido a los ciudadanos que cuando vuelvan a ejercer su derecho al voto, en libertad, recuerden estos 1.062 días.