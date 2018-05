Vivimos tiempos difíciles, casi imposibles, en los que es complicado entender qué está pasando en nuestro país. Una investigación del Instituto de Neurociencias (centro mixto entre el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Elche) sobre una terapia factible para tratar a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica está paralizada porque se necesitan 500.000 euros. El Gobierno no se ha apresurado a ofrecer esa ridícula cifra para que los investigadores puedan seguir trabajando en un remedio que evitaría el infierno en el que viven las personas que sufren este diabólico mal. La primera fase, en ratones, ha sido un éxito, con lo que hay optimismo con lo que podría pasar en humanos. En Estados Unidos, o en cualquier otro país del mundo en el que se toman en serio estos asuntos, los científicos que dirige el investigador Salvador Martínez no tendrían que estar rogando por los despachos para lograr la financiación. Les lloverían millones de euros para que siguieran trabajando sin que se tuvieran que mover se sus laboratorios. En España, no. Seguimos sin darle importancia a la ciencia y lo que representa como avance para el ser humano y ni siquiera tenemos la visión de la importancia económica que representan las patentes que salen de la investigación. Solo el País Vasco parece haberlo comprendido y muy bien que le va. En el resto del país seguimos funcionando a base de quijotes, héroes forzosos como Jesús Gómez, quien ha presentado 600.000 firmas en el Congreso para exigir algo que no se debería tener que pedir: que el Ministerio de Sanidad ponga el dinero para la investigación. Gómez es enfermo de ELA, ha perdido el habla y la movilidad, pero no el coraje con el que ayer puso en evidencia las vergüenzas y miserias que nos rodean.