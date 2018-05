Por mucho que pataleen los ciudadanos de la España Seca, todo sigue igual. Ahora bien, merece destacar la inquietud de los que no se conforman, de los que no se cruzan de brazos esperando el milagro de la lluvia. Hay quienes ante el cúmulo de imponderables no se rinden. La inquietud de algunos queda patente al propiciar el XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España, a celebrar en la comarca de la Vega Baja del 14 al 18 de mayo. Se prevén unos mil asistentes. Confiemos esperanzados en que algunos/as de los que tienen la vara de mando se aperciban de la latente carestía de agua que padecemos y se conciencien -cuestión de conciencia- del sufrir sin medida y resuelvan en positivo. Los de la España Húmeda tienen, les sobra capacidad y medios para resolver los acuciantes problemas de sequía que un año tras otro padecemos en la España Seca. Todo está en querer€ hacer. Hace más el que quiere que el que puede.

Sugerencia: Reactivar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), políticamente derogado por Rodríguez Zapatero (casualidad, el otro día llegó a nuestras manos una disertación del susodicho cuando pregonaba «mientras yo sea presidente, no habrá trasvase del Ebro»). Vaya personaje. Aunque, profundizando en el tema, los posteriores presidentes nada han hecho para su puesta en marcha.

El porqué no se reactiva de una vez por todas el PHN: Intereses, celos, envidias y temores políticos. Si Alicante, Murcia y Almería tuviesen agua prosperarían con mayor diligencia y ello levanta celos. Y viene al hilo comentar el disgustazo que se traía el otro día mi amigo Eleuterio. Se le notaba muy, pero que muy, alterado. Venía de una reunión de su comunidad de regantes donde el principal punto del orden del día se cernía en la carestía de agua que padecemos en esta zona límite en la España Seca. En ella se disertaba sobre una dotación de seis hectómetros cúbicos de agua con la que paliar la latente sequía. Seis€ con la que se está tirando al mar Mediterráneo – agua dulce que la convierten en salada para, posteriormente, desalarla en Torrevieja con el costo que ello conlleva-. Demencial. Comprendo el disgustazo.

Post-reunión se le ocurre leer la Prensa y tropieza con «El Ebro -nace en Fontilles (Cantabria), pasa por Castilla, La Rioja y Aragón hasta desembocar en Amposta (Cataluña)- ha tirado al mar en 15 días el agua que consume España en todo un año». El agua que han tirado al mar ha superado los 2.200 hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico = un millón de litros de agua. ¡Ahí es nada!. Más todavía: el último pantano que tiene el Ebro antes de su desembocadura lleva soltando más de 155 hectómetros cúbicos por sus compuertas al día -155.000 millones de litros cada día-. ¡Ahí es nada -otra vez-! No es que sea extremadamente sensible mi amigo, pero al leer tamaño disparate€ ¡cómo no enrabietarse!. Cómo lo estamos pasando en la España Seca€ Si agua no hay vida€

A propósito de cuanto antecede: ¿Alguien se ha preguntado alguna vez el porqué desde la dictadura franquista no se ha hecho un solo embalse-pantano en toda España? Ni uno.

Observancias: Que sí, que es de rector proceder el dedicar los medios, el tiempo -mucho tiempo- y espacio -muchos espacios- en criticar y comentar la multitud de corruptelas. Casos como los ERE andaluces, el problema catalanista, la disolución de ETA -queda por ver cómo devuelven la vida a los 824 asesinados-, las pensiones, el tema de la cleptómana Cifuentes, Granados, los pujoles, Paco Camps, Ricardito Costa, Rafa Blasco, Correa, «El Bigotes», la exconsellera Milagrosa Martínez -9 años de cárcel, los de la «manada» incalificable, la violencia machista, las agresiones sexuales de todo tipo. Empero no estaría de más el dedicar otro tanto a la agobiante sequía que padece la España Seca, con mayor énfasis en la comarca de la Vega Baja. Aquí por mucho que clamemos no llueve. Aunque lo auguren los meteorólogos... nada de nada. Con reactivar el PHN, tema resuelto.

Ultimísimo. Oído hoy: Todos los pantanos al 86% de su capacidad y más, desaguando con emergencia, y La Pedrera al 21% o menos. El otro día un -otro- amigo señalábame, comparándome el costo de trazados del AVE con la canalización para interconectar cuencas con las que trasvasar agua de donde sobra. Decíame: un kilómetro de trazado para AVE equivale, en costo, a 100 kilómetros de canalización y entubado. Descaminado no va.