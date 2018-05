La biblioteca, a Séneca

Cada vez que paso por la antigua Estación de Autobuses parece que la estoy viendo: mi querida Biblioteca Pública Azorín presidiendo las instalaciones. ¿Dónde mejor? Sería una biblioteca provisional, por supuesto, como todo en esta ciudad, mientras se realizan las obras de reforma en las instalaciones del Paseíto de Ramiro. Pero dado que esta reforma integral se eternizará durante varios años urge encontrar acomodo para acogerla en ese largo «mientras».

Verán, estoy contento porque el pleno del Ayuntamiento, la semana pasada, aprobó por unanimidad urgir al Ministerio de Cultura, que es quien debe correr con el gasto de las obras, a que las inicie. Debían haberse llevado a cabo en el año 2008, pero en aquel momento fue el Ayuntamiento quien las frenó por una cuestión burocrática. Después llegó la parálisis total con la crisis, y hemos perdido una década.

La Biblioteca Azorín pertenece al Estado, y es una de las cuatro gestionadas en la Comunidad por el Consell (las otras tres están en València, Castellón y Orihuela). El Ayuntamiento de Alicante poco puede hacer en este culebrón, pero no me negarán que si graciosa y generosamente cede sus instalaciones de la Estación de Autobuses de Séneca para acoger temporalmente esta biblioteca, alguien con sensibilidad en el Ministerio y en la Conselleria de Cultura podría coger el guante y agarrarse al clavo ardiendo. Una vez tengamos nuestro biblioteca trasladada y a buen resguardo, que duren las obras lo que quieran, que no estaremos debajo de un puente. La plaza Séneca se sitúa en el principal eje de los centros culturales de la ciudad: el que desde la calle San Fernando de la Casa Bardín nos conduce hasta el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo y a la Lonja del Pescado. No dejemos escapar la oportunidad. El cotizado espacio todavía está libre.

Munícipes: dejen que los libros y los lectores nos adueñemos de él.