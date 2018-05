Vivir de réditos

Alexei Volodin, piano

Teatro principal de alicante.

Obras de Schumann, Chopin y Liszt.

Vamos a ver si me explico: que Robert Schumann terminara sus días en un hospital psiquiátrico no es excusa para tratar su música como si se presentara como un discurso incoherente y desproporcionado. Es decir, las convenciones rítmicas, melódicas, etc, son las mismas, o al menos relativamente similares, para todos los compositores de un mismo momento. Y a eso hay que añadir las indicaciones de las partituras: precisas y generosas, por lo general, en el compositor alemán. Vamos, que esto de hacer música, sobre todo la conocida –horror de nombre- como «clásica» no responde a un tipo de inspiración divina en la que el intérprete se saca de la manga sus propios argumentos; todo está más o menos acotado. Es por esto que la versión –insoportable para mí, la verdad por delante- que de la Kreisleriana Op. 16 de Schumann realizó el pianista ruso Alexei Volodin el pasado lunes dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante pudo resultar aparentemente apasionada pero la realidad es que fue rebuscada, artificiosa y, esto es lo peor, alejada de la precisión en las indicaciones del compositor: ritardandos bruscos, crescendos sin continuidad, ritmos deformados, figuraciones sucias, bajos exagerados, etc. Una pena, pensaba yo en ese momento, que se haya perdido la sana costumbre de tirar tomates en los conciertos.

Hice, sin embargo, de tripas corazón y me quedé a escuchar la segunda parte conformada por obras de Chopin y de Liszt. Y he de reconocer con alegría que todo fue diferente: la coherencia volvió a su lugar y el pianista ruso nos presentó una Segunda Balada de Chopin, más allá de conceptos de comprensión, cuidada, elegante y apasionada. Concluyó esta segunda parte con una versión de la Sonata de Liszt que, si no fue antológica por la seccionalidad evidente, sí que fue cuidada, bella y elegante por momentos. Lo mejor del concierto fue, sin duda, los dos bises: el Primer Impromptu de Chopin y la tercera de las Consolaciones de Liszt tocados con gusto y un sonido cuidadísimo.

Con todo, y como conclusión, la sensación fue de que algunas obras venían trabajadas con disciplina de juventud, cuando los márgenes están delimitados por tu profesor, las pruebas y los concursos, y otras, partían de un acercamiento menos disciplinado, más «artísitico» en el peor sentido de la palabra y que, hay casos antológicos, si no se cuida puede terminar en algo esperpéntico.