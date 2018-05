Últimos días en bachillerato

El río Rubicón marcaba la frontera entre la Galia Cisalpina y las provincias romanas. Tenía un significado especial, ya que el derecho romano prohibía a cualquier general cruzarlo acompañado por su ejército. Parece que fue en aquel río cuando Julio César pronunció su famoso Alea Jacta Est ( La suerte está echada), cuando tras unos instantes de duda, decidió cruzar el río para adueñarse de Roma, aunque aquel acto podría ser considerado como una traición a la República. Aquella decisión cambió la vida de César y sin duda también afectó notablemente al devenir del mundo conocido.



Cruzar el Rubicón, en cierta forma supone tomar una decisión que supone un cambio importante en tu vida. Recordé la aventura de César mientras impartía una charla sobre las posibilidades de estudio en la Universidad a los alumnos del último curso de Bachillerato en uno de los colegios de Alicante. Algunos de los estudiantes tenían bastante claro cuál iba a ser su elección, otros tan sólo la habían acotado y otros muy probablemente trataban de encontrar entre las palabras o los silencios de los diferentes ponentes que allí intervinimos, alguna pista o clave que les iluminara en su decisión.



Hace algunos años, en una charla parecida, un joven se me acercó y me confesó que la elección de la carrera a cursar le agobiaba mucho, por un lado, por la importancia casi irreversible que le daba, por otro lado, porque en el fondo era la primera gran decisión que tenía que tomar en sus dieciocho años de vida y temía errar.



Parece que una de las principales sugerencias que los estudiantes reciben es considerar las posibilidades que otorgan algunos estudios a la hora de encontrar un trabajo que les guste. Puede ser una ayuda, pero tampoco en muchos casos los estudiantes en ese momento conocen el trabajo que les gustaría realizar. Para añadir más incertidumbre, y como bien apuntaba el expresidente de Telefónica, César Alierta, «el 65% de los estudiantes de primaria trabajará dentro de 10 o 15 años en profesiones que todavía ni existen». Una de las responsables de HP, en el Mobile World Congress del año pasado daba una vuelta de tuerca a la frase con algo más de maldad, «el 65% de los alumnos actuales de primaria van a estudiar carreras para puestos de trabajo que no existirán».



Es obvio que el mundo está cambiando a una velocidad que nos impide conocer cuáles serán las demandas de profesionales a medio plazo, aunque sí que es cierto que la tecnología está presente en la mayoría de ellas. En las universidades públicas existe cierta dificultad hacia el cambio en planes de estudio, con lo cual se dificulta en gran medida esa adaptación a los nuevos requerimientos del mercado. Este debe ser uno de los retos que debemos marcarnos, el de anticiparnos al mercado y asumir modelos flexibles que nos permitan en cada momento dar respuesta a las demandas de formación. Y lo que considero importante, esa formación no debe limitarse a esos cuatro años tras el Bachillerato, sino a esa formación a lo largo de la vida que se va a hacer imprescindible en el mercado laboral del siglo XXI.



Curiosamente, esto puede quitar cierta presión a la elección del grado a cursar tras finalizar el Bachillerato, ya que el objetivo es que al menos sirva de base para conseguir formaciones posteriores. Y lo que también es cierto, la elección de carrera universitaria no es irreversible como el paso del Rubicón de César, siempre se puede aprobar asignaturas comunes y solicitar un cambio de estudios.



Los consejos que me permití dar a aquellos estudiantes fueron que la decisión final no la tomaran escuchando una única fuente, es una decisión importante y lo sufrirán ellos y no los que les den los consejos. Y otra, en plan Simeone y su partido a partido, que antes de empezar los estudios en la Universidad deben realizar adecuadamente los exámenes de la PAU, y que, aunque sus estudios no requieran una nota alta, siempre es bueno que tu nota sea lo mejor posible para no cerrarse posibles puertas en un futuro, que no sabemos lo que nos va a deparar.



Por cierto, el cruce del Rubicón fue contado de otra manera por Plutarco. Según narró él, César no dudó ni mentó a la suerte, sino que dijo «¡Que empiece el juego!». Algo así será para aquellos estudiantes y tantos otros en su situación, en unos días cerrarán una etapa de su vida y empezaran otra que, seguro, será apasionante.