Señor cañizares, Por favor, abra los ojos

El pasado viernes, el señor Jesús Cañizares, miembro de la ejecutiva local del PSOE de Rojales,volvió a escribir sobre el colegio de Rojales, su motivos fue la visita que nuestro grupo hizo al colegio acompañados de nuestra portavoz de educación en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó, en la cual nos reunimos con representantes de la AMPA. Le recuerdo que somos cargos públicos y estamos en el derecho y en la obligación de preocuparnos y trabajar seamos gobierno u oposición.

En su artículo nos tildaba de tener poca memoria, de la desastrosa gestión de la Consellería cuando la gobernaba el PP, de la despreocupación del PP durante muchos años... A ver señor Cañizares le vuelvo a refrescar la memoria como hice en otro artículo que le dediqué en el pasado mes de septiembre: ¿Usted sabe quién licitó el colegio en abril de 2015? Se lo digo porque fue el gobierno del PP bajo la presidencia de Alberto Fabra quien licitó el colegio cumpliendo el compromiso que nuestro presidente provincial y en su momento vicepresidente del Consell, Pepe Císcar, adquirió con representantes de la AMPA en mayo de 2014. Bien señor Cañizares hasta aquí espero que le quede claro porque mucha gente ha trabajado porque se construya el colegio, pero al final esto era una decisión política y, aunque usted dice que el anterior alcalde del PP no hizo nada, le recuerdo que el proyecto con el cual se está construyendo el colegio se redactó con ese alcalde del PP. Y le pregunto: ¿Y qué ha hecho usted? Porque sólo tenemos conocimiento de que siempre ha estado en la sombra del PSOE de Rojales y en sus artículos de opinión.

Señor Cañizares, menos mal que el gobierno autonómico del PP «desastroso según usted» licitó el colegio, porque es un hecho constatable que durante esta legislatura, en la cual gobierna su partido en la Generalitat con el partido catalanista de Compromís, sólo se han hecho los colegios que quedaron licitados en la pasada legislatura. Ustedes no han sido capaces de hacer ni un colegio más y, lo que es más grave, no son capaces de terminar lo que se encontraron hecho, por lo que podemos afirmar que si no se hubiera licitado en 2015 el colegio estaría como estaba, sin construir, porque Compromís se siente más cómodo intentando construir un país que construyendo colegios, y que no se le olvide a nadie, si Compromís está donde está es por el beneplácito del PSOE y de su secretario general y presidente de la Generalitat Ximo Puig.

Y por supuesto que criticamos al gobierno local, este gobierno que no dudaba en poner el grito en el cielo contra la Consellería de Educación cuando gobernaba el PP y ahora calla, porque dígame usted ¿qué manifestaciones públicas ha hecho el alcalde exigiendo a la Conselleria que acabe el colegio?

Aquí hay una cosa clara señor Cañizares y es que las obras están paradas 4 meses y, lo que es más grave, no sabemos nada de cuándo se van a reiniciar,con nocturnidad y alevosía, pero sabe que le digo, siempre diré que yo estudié en el Colegio Príncipe de España de Rojales, de lo cual me siento muy orgulloso.