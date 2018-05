Van les lleis conforme volen els reis?

La campanya oberta en Change.org per a aconseguir la jornada continua a Elx esgrimeix uns arguments que han de ser matisats per a no caure en els discursos demagògics i manipuladors d'enguany.



En primer lloc, cal recordar que els centres educatius van ser creats per a afavorir el desenvolupament dels xiquets i servir de suport i ajut a les famílies en la gran tasca d'educar als seus fills. Per tant, tots dos agents socializadors, centres educatius i famílies, tenen en les seues mans un mateix objectiu: educar i formar a la ciutadania del futur.



No obstant això, l'objectiu canvia i es produeix un conflicte d'interessos quan es tracta d'implantar la nova jornada a la Comunitat Valenciana. En efecte, l'Administració ha trobat la solució equivocada en el traspàs de la responsabilitat de l'horari laboral del professorat d'Infantil i Primària als Centres Educatius i, per extensió, a les famílies dels xiquets escolaritzats. El resultat és l'enfrontament continuat dels membres de la comunitat educativa: pares i mares que han d'anar als centres escortats per la policia; pares i mares que pateixen campanyes d'assetjament personal i mitjançant les xarxes socials i mitjans de comunicació locals; FAPAs que recriminen públicament l'inacceptable comportament de les AMAPAs ?Tot per exigir que es respecten els drets de tots els implicats i es complisquen les normes que la mateixa Administració ha establert dins d'un marc democràtic.



Així és, existeixen molts plantejaments democràtics. No obstant això, quan es tem el resultat de les votacions democràtiques, o no agrada el seu resultat final i no es vol aceptar-lo, s'esgrimeix un altre tipus d'arguments i es recorre a actuacions de dubtosa ètica, tal com va mostrar la conducta d'alguns equips directius de centres escolars d'Elx i d'Elda.



Els partidaris del canvi van predir una inestabilitat de les plantilles docents, si no es votava a favor de l'horari continu. Si es té en compte que els trasllats i altres moviments del personal educatiu estan supeditats a les necessitats del sistema, això resulta ser una fal·làcia. Sumant fal·làcies, cap modificació pot aportar-se a la manera de recompte de vots, ja que no s'admetria un canvi amb caràcter retroactiu i hauríem d'esperar la pròxima convocatòria amb una nova ordre modificada: «llei nova, trampa nova»? Però hi ha més, el canvi de jornada no resol els problemes del sistema educatiu. A més a més, com afirma el conseller Marzà, si es tracta d'una qüestió social i no pedagógica, perquè no hi ha hagut un debat obert a tots els agents socials?



Així mateix, s'apunta a la discriminació. Discriminació i falta de garanties, n'hi ha hagut des del principi. El procés d'informació ha sigut partidari i interessat. D'una banda, no s'ha escoltat els professionals (pediatres, psicòlegs, sociòlegs?) que han posat de manifest l'impacte negatiu de la jornada contínua en el rendiment escolar i en el desenvolupament psicosocial dels infants. D'altra banda, s'ha dut a terme una tasca divulgativa en la qual només s'han donat arguments sobre les bondats d'aquesta nova jornada a Espanya, però en reculada pertot Europa, sense cap demostració fefaent i irrefutable.



El procés, doncs, s'ha conclòs, únicament per als interessos de les parts interessades. Fe d'això donen les memòries anuals de 2016 i 2017 del Síndic de Greuges, on les queixes referides a la política educativa de la Generalitat s'eleven respectivament a 40% i 37,96% de la totalitat de les queixes presentades per la ciutadania.



Així les coses, finalment, alguns gosen interpretar com a just i democràtic allò que els convé. Però, com bé deia la meua àvia, «tururut, qui gemega ja ha rebut».