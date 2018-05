Conocí a Antonio Fernández Valenzuela hace 50 años cuando coincidimos en la «mili» en la que yo era su superior. Ahí me di cuenta de que no era una persona cualquiera, tenía carácter y se le vislumbraba liderazgo. Con tan solo 20 años ya se veía que era una persona que no dejaba a nadie indiferente.

Tardamos en reencontrarnos, fue ya con él en la presidencia de la Diputación y yo en el Consejo Regulador del Turrón. Iniciamos una relación más profesional que al poco tiempo se convertiría en personal con su llegada a la vicepresidencia de la Cámara formando yo parte del comité ejecutivo del por entonces presidente Luis Esteban.

Cuando en el año 2002 Antonio ganó las elecciones me nombró vicepresidente económico. En ese momento nuestra relación iba mucho más allá de lo profesional o institucional, nos unía una amistad que ya alcanzaba a nuestras familias.

Junto a él tuve la oportunidad de acometer la mayor expansión territorial de la Cámara de Alicante. Fueron años intensos, de mucho trabajo, de muchas horas dedicadas a hacer llegar nuestra institución empresarial a todos y cada uno de los municipios de la provincia. En 2009 me cedió el testigo y asumí la presidencia. Sus consejos siempre fueron necesarios para mí, especialmente en los momentos más complicados de la crisis.

Antonio se nos ha ido sin avisar. Estoy convencido que es lo que él habría querido, pero ¡ay amigo! Me has dejado tantos recuerdos que siempre estarás presente en mis pensamientos y sobre todo en mi corazón.